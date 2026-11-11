Οι εμπλεκόμενοι είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο επιτήρησης με κάμερες, πόρτες ασφαλείας και ειδικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, πραγματοποιήθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 36 συγγενών ατόμων, που φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, είχε αναπτυχθεί ένα οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο λειτουργούσε μέσω 12 κατοικιών στο Ζεφύρι. Οι συγκεκριμένες οικίες φέρονται να λειτουργούσαν συμπληρωματικά και συντονισμένα μεταξύ τους, ενώ καθημερινά καταγραφόταν αυξημένη προσέλευση ατόμων σε αυτές.

Τα 12 ορμητήρια της οργάνωσης

Οι υποψήφιοι αγοραστές επικοινωνούσαν με τα μέλη της οργάνωσης και στη συνέχεια προσέγγιζαν τις συγκεκριμένες κατοικίες, από όπου προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες. Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας είναι ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί έλεγξαν 24 άτομα, τα οποία είχαν μόλις αποχωρήσει από τις συγκεκριμένες κατοικίες. Και οι 24 συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας από τον εντοπισμό τους. Στις κατοικίες είχαν τοποθετήσει πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα, αλλά και κάμερες επιτήρησης. Επιπλέον, πραγματοποιούσαν περιμετρική επιτήρηση των κατοικιών, ενώ έκρυβαν ποσότητες ναρκωτικών σε παρακείμενους ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές. Κατά τις έρευνες στις 12 κατοικίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, καθώς και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν:

95 γραμμάρια ηρωίνης

20 γραμμάρια κοκαΐνης

46 γραμμάρια άγνωστης λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης

47 φυσίγγια

18 κάμερες και 4 καταγραφικά συστήματα

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Ένα αεροβόλο πιστόλι

Μία σιδερογροθιά

Ιδιόχειρα σημειώματα και 5 κινητά τηλέφωνα

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Σε βάρος των 36 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.