Ο Μπερτουλάτσι, ήταν υπεύθυνος για μία από τις πιο επικερδείς πράξεις των Ερυθρών Ταξιαρχιών: την απαγωγή του βιομηχάνου Πιέτρο Κόστα - Τα λύτρα που ζήτησε και πήρε η οργάνωση ήταν 1 δισ. λιρέτες.

Πανεθνικό ανθρωποκυνηγητό έχει ξεκινήσει για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του πρώην μέλους των Ερυθρών Ταξιαρχιών, Λεονάρντο Μπερτουλάτσι, ο οποίος απέδρασε λίγο πριν η Ιντερπόλ τον εκδώσει στην Ιταλία.

Η επιβεβαίωση της εξαφάνισής του επιβεβαιώθηκε από τον δικηγόρο του Ροντόλφο Γιανζόν, στο ιταλικό πρακτορείο Αnsa, ενώ η Γενική Διεύθυνση Εγκληματολογικών Πληροφοριών της Αργεντινής εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για τον εντοπισμό και την άμεση σύλληψη του πρώην τρομοκράτη στην περιοχή.

Ο Μπερτουλάτσι, μέλος της γενοβέζικης πτέρυγας των Ερυθρών Ταξιαρχιών τη δεκαετία του ’70, ήταν σε κατ’ οίκον περιορισμό σε ένα διαμέρισμα στην κεντρική γειτονιά San Telmo του Μπουένος Άιρες.

Φυγάς για 44 χρόνια

Η απόδρασή του ακολουθεί μετά από μία μακρά δικαστική και διπλωματική περιπέτεια: καταδικάστηκε σε 27 χρόνια κάθειρξη για την απαγωγή του βιομηχάνου και μηχανικού Πιέτρο Κόστα και για ένοπλες δραστηριότητες, συνελήφθη το 2024, αφού ήταν φυγάς για 44 χρόνια στη Νότια Αμερική.

Ο 74χρονος είχε συλληφθεί πρώτη φορά και το 2002 αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος από το δικαστήριο της Αργεντινής, που δεν έχει συνθήκη έκδοσης σε περιπτώσεις καταδίκης ερήμην, κάτι που δημιουργεί τις συνθήκες για πολιτικούς κρατούμενους στο Μπουένος Άιρες.

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Το 2024 υπό την ηγεσία του Χαβιέ Μιλέι η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Ο πρόεδρος της χώρας επισημοποίησε την ανάκληση του δικαιώματος σε άσυλο. Τις τελευταίες ώρες, δικαστήριο στην Αργεντινή, με απόφαση της δικαστή Μαρία Σεβρίνι ντε Κούμπρια. Απέρριψε επίσης την τελευταία έφεση των συνηγόρων του για να μπλοκάρουν την έκδοσή του στην Ιταλία.

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Ο συνήγορος του επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο 74χρονος δραπέτης είχε τρία εγκεφαλικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Το τελευταίο έγινε την περασμένη Παρασκευή, στις 6 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο του Ramón Mejía, όπου ζήτησαν από το πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών, να κάνει θεραπεία διάρκειας δύο εβδομάδων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, το οποίο είχε προγραμματιστεί για τις 27 Νοεμβρίου.

Στον απόηχο της απόφασης που επέτρεπε την σύλληψή του από την Ιντερπόλ, ο συνήγορος του ενημέρωσε τον Μπερτουλάτσι για την άμεση παράδοσή του στις ιταλικές αρχές. Αυτό ήταν που τον οδήγησε και στην απόφασή του να δραπετεύσει ισχυρίζεται ο δικηγόρος του, ο οποίος συμπλήρωσε ότι συμφώνησε με την απόφαση του πελάτη του.

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Τώρα οι αρχές της Αργεντινής έχουν ξεκινήσει μία τεράστια έρευνα για τη σύλληψη του πρώην τρομοκράτη πριν αυτός καταφέρει να διασχίσει τα σύνορα.

Ο Μπερτουλάτσι ήταν υπεύθυνος για μία από τις πιο επικερδείς πράξεις των Ερυθρών Ταξιαρχιών, την απαγωγή του Κόστα. Τα λύτρα που δόθηκαν ήταν ένα δισεκατομμύριο λιρέτες, χρήματα που χρησιμοποίησαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες για να αγοράσουν διαμέρισμα στη Via Montalcini στη Ρώμη. Το ακίνητο έμελε να γίνει ο χώρος φυλάκισης του Άλντο Μόρο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δίνεται αποζημίωση 20 εκατ. δολ. για τον εντοπισμό του.

Με πληροφορίες του Ansa/Lasicilia





