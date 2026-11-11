«Υπήρξε μια οσμή, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα» ανέφερε ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη - Τα νεότερα για την υγεία των μαθητών.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, στο Κορωπί Αττικής, έπειτα από περιστατικό έκλυσης χημικών αναθυμιάσεων στον χώρο της πισίνας. Συνολικά 13 μαθητές ηλικίας έξι ετών μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ στο νοσοκομείο «Σωτηρία» διακομίστηκαν 13 εργαζόμενοι του σχολείου. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:30, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης της πισίνας, όταν φέρεται να αναμείχθηκαν χημικές ουσίες, προκαλώντας την έκλυση αερίων. Παιδιά και εργαζόμενοι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο παρουσίασαν αναπνευστικές ενοχλήσεις. Άμεσα κινητοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ, η Πυροσβεστική και ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου.

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Στο νοσοκομείο 13 παιδιά – Πέντε έχουν πάρει εξιτήριο

Οι 13 μαθητές, πέντε κορίτσια και οκτώ αγόρια, μεταφέρθηκαν στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για προληπτικές εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση, καθώς παρουσίασαν ήπια αναπνευστικά συμπτώματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πέντε παιδιά έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Παράλληλα, 13 εργαζόμενοι του εκπαιδευτηρίου μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Σωτηρία», ενώ οι δύο συντηρητές που πραγματοποιούσαν τις εργασίες στην πισίνα διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

Επέμβαση της ΕΜΑΚ – Απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ

Στο σχολικό συγκρότημα έφτασαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να ελέγξει τον χώρο και να απομακρύνει τυχόν επικίνδυνα υλικά. Στο πλαίσιο της επιχείρησης απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη του σχολείου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλες επικίνδυνες ουσίες ή υπολείμματα χημικών. Τα παιδιά μετακινήθηκαν προληπτικά σε άλλο κτίριο του εκπαιδευτικού συγκροτήματος, ενώ η λειτουργία των χώρων που επηρεάστηκαν διακόπηκε για λόγους ασφαλείας.

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«Έγινε ανάμειξη με χλώριο» λέει ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό ο διευθυντής του σχολείου, Ηλίας Καίσαρης δήλωσε ότι ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας. Όπως ανέφερε, το πρωί έγινε αντιληπτή οσμή χλωρίου στον χώρο της πισίνας, έπειτα από ανάμειξη υλικών. Αμέσως δόθηκε εντολή εκκένωσης του κτιρίου του δημοτικού και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο κτίριο του γυμνασίου και του λυκείου. «Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο. Εκκενώθηκε το κτίριο του δημοτικού, ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του γυμνασίου και του λυκείου. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, ήρθε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική», δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τους μαθητές που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σημείωσε ότι βρίσκονταν πιο κοντά στο σημείο και διακομίστηκαν κυρίως για προληπτικούς λόγους, προσθέτοντας ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτιών

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η έκλυση των χημικών αναθυμιάσεων παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι πρώτες πληροφορίες συνδέουν το συμβάν με την ανάμειξη χημικών προϊόντων κατά τις εργασίες συντήρησης της πισίνας, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ποιες ουσίες αναμείχθηκαν και ποιος ήταν ο ακριβής μηχανισμός δημιουργίας των αερίων. Παρά την αναστάτωση και τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, τα μέχρι στιγμής δεδομένα για την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων είναι καθησυχαστικά.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το συμβάν στα εκπαιδευτήρια Καίσαρη

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση δοχείου που περιείχε υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, η οποία βρίσκεται κοντά στον χώρο της πισίνας. Για την ασφαλή απομάκρυνσή του κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, καθώς και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, η οποία ανέλαβε τη μεταφορά του δοχείου σε ασφαλές σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:20 το πρωί. Από τις αναθυμιάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, 25 άτομα, εκ των οποίων 13 μαθητές δημοτικού και 12 εργαζόμενοι, παρουσίασαν δυσκολία στην αναπνοή και παρελήφθησαν από πληρώματα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν σε νοσοκομεία για προληπτικούς λόγους. Ακόμη τρία άτομα, ένας ανήλικος μαθητής και δύο εργαζόμενοι, μετέβησαν σε νοσοκομείο με ίδια μέσα. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιοι φορείς, ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις διερευνώνται.