Ο ρυθμός με τον οποίο περπατάμε δεν είναι απλώς μια φυσική συνήθεια, αλλά ένας καθρέφτης του χαρακτήρα μας.

Στον καθημερινό βηματισμό της πόλης, οι άνθρωποι χωρίζονται εύκολα σε δύο κατηγορίες: σε εκείνους που κινούνται με γρήγορο, αποφασιστικό βήμα και σε όσους απολαμβάνουν μια πιο νωχελική διαδρομή.

Αν και οι δύο πλευρές συχνά δυσκολεύονται να συντονιστούν, η επιστήμη αποκαλύπτει ότι η διαφορά τους δεν εξαντλείται στην ταχύτητα, αλλά επεκτείνεται στα άδυτα της ανθρώπινης ψυχολογίας. Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνει ότι ο γρήγορος βηματισμός συνδέεται στενά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.

Το πλέον διαπιστωμένο γνώρισμα των ανθρώπων που περπατούν γρήγορα είναι η υψηλή συνειδητότητα. «Πρόκειται για το χαρακτηριστικό που διέπει την οργανωτικότητα, την αυτοπειθαρχία και την αξιοπιστία», επισημαίνει η ψυχολόγος Christal Castagnozzi. «Όσοι διακρίνονται από υψηλή συνειδητότητα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον χρόνο τους και κινούνται πάντα με σαφή στόχο - στοιχεία που αποτυπώνονται άμεσα στον γρήγορο, παραγωγικό τους βηματισμό».

Τα 6 επιπλέον γνωρίσματα που αποκαλύπτει το γρήγορο βάδισμα

Πέρα από την οργανωτικότητα, η ψυχολογική έρευνα συνδέει τον ταχύ βηματισμό με έξι ακόμη στοιχεία του χαρακτήρα:

1. Αυξημένη εξωστρέφεια

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Οι εξωστρεφείς άνθρωποι διαθέτουν φυσικά υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και αναζητούν περιβάλλοντα που κρατούν το μυαλό και το σώμα σε εγρήγορση. Η έντονη γλώσσα σώματος και ο γρήγορος βηματισμός αποτελούν τη φυσική έκφραση αυτής της εσωτερικής ζωντάνιας.

2. Συναισθηματική σταθερότητα (Χαμηλός νευρωτισμός)

Όσοι δεν κατακλύζονται από άγχος, ανησυχία και μηρυκασμό αρνητικών σκέψεων, εξοικονομούν τεράστια ποσά ψυχικής ενέργειας. Η συναισθηματική αυτή ισορροπία μεταφράζεται σε άνεση, αυτοπεποίθηση και σταθερά γρήγορο βήμα.

3. Δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες

Η περιέργεια, η φαντασία και η δίψα για το καινούργιο δημιουργούν έναν ενθουσιασμό που συχνά συμπαρασύρει το σώμα, δίνοντας μια φυσική ώθηση στην ταχύτητα βαδίσματος.

4. Προσήνεια και προσαρμοστικότητα

Αν και η σχέση προσήνειας και ταχύτητας είναι πιο σύνθετη, τα συνεργατικά και ενσυναισθητικά άτομα συνηθίζουν να προσαρμόζουν αυτόματα τον ρυθμό τους ώστε να μην καθυστερούν τους συνοδοιπόρους τους, ανεβάζοντας συχνά ταχύτητα.

5. Δυναμισμός και διεκδικητικότητα

Η αποφασιστικότητα και η ανάληψη πρωτοβουλιών αποτυπώνονται άμεσα στην κίνηση. Οι διεκδικητικοί άνθρωποι περπατούν με πρόθεση, γνωρίζοντας ακριβώς πού κατευθύνονται και πώς θα φτάσουν εκεί.

6. Φιλοδοξία και προσήλωση σε στόχους

Η εσωτερική ανάγκη για εξέλιξη και επίτευξη αποτελεσμάτων δημιουργεί μια διαρκή αίσθηση δημιουργικής βιασύνης. Για τους φιλόδοξους ανθρώπους, ο χρόνος και η αποτελεσματικότητα έχουν τεράστια αξία, κάτι που αντικατοπτρίζεται στον σταθερά γρήγορο ρυθμό τους.

Η γλώσσα του σώματος πριν από τις λέξεις

Ασφαλώς, οι κανόνες αυτοί δεν είναι απόλυτοι.

Ένας πιο αργός βηματισμός δεν συνεπάγεται έλλειψη στόχων, όπως και το γρήγορο περπάτημα δεν καθιστά κανέναν ανώτερο.

Ωστόσο, η έρευνα προσφέρει μια γοητευτική υπενθύμιση: το σώμα μας εκπέμπει διαρκώς ανεπαίσθητα σήματα για την προσωπικότητά μας, πολύ πριν χρειαστεί να αρθρώσουμε την παραμικρή λέξη. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε να προσπερνάτε βιαστικά ένα πλήθος, θυμηθείτε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια διαδρομή, αλλά για ένα διακριτικό αποτύπωμα του τρόπου με τον οποίο επιλέγετε να πορεύεστε στη ζωή.

Πηγή: upworthy.com