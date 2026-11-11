Για να αποκτήσετε σταθερό κορμό και ισορροπία θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τους μύες του σώματός σας. Οι τρεις ασκήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Με την πάροδο του χρόνου η σωματική άσκηση και η γυμναστική, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα, με τη βοήθεια του οποίου μπορείτε να ενισχύσετε τη μυϊκή δύναμη, τη στάση σας και την ισορροπία σας.

Μάλιστα, σύμφωνα με το tomsguide.com, καλό είναι να εστιάζεται σε βαθύτερες μυϊκές ομάδες, όπως οι πλάγιοι κοιλιακοί που βρίσκονται στη μέση και συμμετέχουν σε κινήσεις όπως οι πλάγιες κάμψεις, καθώς και στους εγκάρσιους κοιλιακούς, που αποτελούν το βαθύτερο στρώμα των κοιλιακών μυών.

Οι 3 ασκήσεις Pilates για ισορροπία και στάση σώματος

1. Pallof Press

Πρόκειται για μία άσκηση που ενδυναμώνει τους βαθύτερους μυς του κορμού και βελτιώνει τη σταθερότητα του σώματός σας. Για να την πραγματοποιήσετε χρειάζεται να αξιοποιήσετε ένα λάστιχο αντίσταση, το οποίο θα το έχετε δεμένο σε ένα σταθερό σημείο.

Για να ξεκινήσετε τεντώστε τα χέρια σας μπροστά στο ύψος των ώμων, διατηρώντας τους γοφούς και τον κορμό σας σταθερό, με ελαφρώς ανοιχτά πόδια.

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Επαναφέρετε τα χέρια στην αρχική θέση με ελεγχόμενες κινήσεις και επαναλάβετε.

2. Ab Rollouts

Η συγκεκριμένη άσκηση ενεργοποιεί τους κοιλιακούς, τους ώμους, τα χέρια και τους βαθύτερους μυς του κορμού.

Θα πρέπει να ξεκινήσετε από μία σταθερή θέση και να κινηθείτε αργά προς τα εμπρός, τεντώνοντας τον κορμό σας αργά και σταθερά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τους κοιλιακούς σας και επιστρέψτε αργά στην αρχική σαν θέση. Για να πραγματοποιήστε την άσκηση, θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας ένα κρεβάτι Pilates ή τον τροχό για τους κοιλιακούς.

3. Plank Knee Tucks

Για να ξεκινήσετε θα πρέπει να πάρετε τη θέση «σανίδα» και στη συνέχεια να φέρετε τα γόνατα προς το στήθος σας, διατηρώντας, όμως, τον κορμό σας σταθερό.

Στη συνέχεια, τεντώστε ξανά τα πόδια και επιστρέψτε στην αρχική σας θέση. Η άσκηση ενεργοποιεί τους κοιλιακούς, τους γλουτούς και τους μυς που στηρίζουν τη λεκάνη, καθώς επίσης, συμβάλλουν στη βελτίωση της σταθερότητας του κορμού και στη στάση του σώματος.

Σύμφωνα με το tomsguide.com, για καλύτερη απόδοση, μπορείτε να εκτελέσετε την άσκηση για περίπου 45 δευτερόλεπτα ανά 15 δευτερόλεπτα ανάπαυσης, για πέντε γύρους.