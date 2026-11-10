Οι ασκήσεις που είναι ιδανικές για αρχάριους που θέλουν να χτίσουν μυϊκή δύναμη και να βελτιώσουν την κινητικότητά τους.

Η σωματική άσκηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που βοηθά στην συνολική υγεία των ανθρώπων, ενισχύει την κινητικότητα και διατηρεί τη μυϊκή δύναμη και μάζα του σώματος.

Όπως, όμως, εξηγεί και ο Personal trainer στο tomsguide.com, είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αν είστε αρχάριοι, να εστιάσετε πρώτα στην σωστή τεχνική και στη συνέχεια να αυξήσετε τα βάρη που επιλέγετε να σηκώσετε.

3 σωματικές ασκήσεις για κάθε αρχάριο

Οι ακόλουθες ασκήσεις εστιάζουν στη μυϊκή ενδυνάμωση του σώματος, και μπορείτε να τις εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Για τη συγκεκριμένη προπόνηση θα χρειαστείτε ελάχιστο εξοπλισμό, ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια.

1. Πιέσεις ώμων

Η συγκεκριμένη άσκηση εστιάζει στην ενδυνάμωση των ώμων, των τρικέφαλων και του άνω μέρους του κορμού και πραγματοποιείται με αλτήρες.

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Για να ξεκινήσετε πιάνετε τα βαράκια και τα φέρνετε προς επάνω με τεντωμένα χέρια συνδυάζοντας την άσκηση με μία μικρή περιστροφή των καρπών.

2. Καθίσματα με βάρη

Για να πραγματοποιήσετε την άσκηση θα πρέπει να κρατήσετε τα βαράκια που αντιστοιχούν στο δικό σας σωματότυπο, φέρνοντάς τα μπροστά από του ώμους με τους αγκώνες ψηλά. Κατά το κάθισμα, οι γοφοί σας θα πρέπει να κινηθούν προς τα πίσω και ο κορμός να παραμείνει όρθιος. Η συγκεκριμένη άσκηση ενισχύει κυρίως τα πόδια, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί τους κοιλιακούς.

3. Κωπηλατική σε θέση σανίδα

Θα πρέπει να θέσετε το σώμα σας ευθεία σαν να πρόκειται να εκτελέσετε την άσκηση της σανίδας. Κρατώντας δύο βαράκια, σηκώνετε εναλλάξ το ένα χέρι προς τον κορμό, για να ενεργοποιήσετε τους μύες της πλάτης και τους δικέφαλους.

Η προπόνηση με αντιστάσεις αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να διατηρήσετε τη μυϊκή σας δύναμη και τη φυσική σας κατάσταση, ιδιαίτερα με την πάροδο του χρόνου. Συμβάλλει στην ενδυνάμωση των μυών και των οστών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την υγεία των αρθρώσεων, των τενόντων και των συνδέσμων.

Η συστηματική άσκηση, είναι ιδιαίτερα σημαντική ιδιαίτερα για τις γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις ορμονικές μεταβολές.

Αν ξεκινάτε τώρα, καλό θα ήταν να εκτελείτε την κάθε άσκηση πραγματοποιώντας 8 – 12 επαναλήψεις και 3- 4 σετ.