«Ο 4982/2022 δεν πρέπει απλά να αναθεωρηθεί, πρέπει να αλλάξει ριζικά και να δοθεί η δυνατότητα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να πάρουν τον έλεγχο των ΒΙ.ΠΕ.», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Η χώρα μας δεν μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστική βιομηχανία και ισχυρό δευτερογενή τομέα της παραγωγής και ισχυρή μεταποίηση, αν πρώτα δεν αποκτήσει ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στις βιομηχανικές περιοχές», αναφέρει σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας.

«Ο Ν.4982/2022 της κυβέρνησης Μητσοτάκη εκχώρησε ουσιαστικά την ιδιοκτησία και την διαχείριση των ΒΙ.ΠΕ. σε ιδιώτες και μάλιστα σε funds που έρχονται να επενδύσουν με βραχυπρόθεσμο στόχο το υψηλό κέρδος. Αποτέλεσμα; Οι βιομηχανίες, οι βιοτεχνίες μεταποίησης σε όλες τις ΒΙ.ΠΕ. Να έχουν αυξήσει το κόστος τους δραματικά», αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σε ανάρτησή του και προσθέτει:

«Εκεί που πλήρωναν κοινόχρηστα για την χρήση των βιομηχανικών περιοχών 60 ευρώ το εξάμηνο σήμερα πληρώνουν 300 ευρώ το μήνα. Μια αύξηση 30 φορές πάνω, που καθιστά εξαιρετικά δυσλειτουργικό έως αδύνατο το λειτουργικό κόστος που ήδη έχει αυξηθεί από τη δραματική αύξηση των τιμών ενέργειας, και των πρώτων υλών. Αυτό, λοιπόν, που απαιτείται είναι να υπάρξει επιτέλους εθνική στρατηγική για τη στήριξη της βιομηχανίας και τη στήριξη της μεταποίησης.

Ο 4982/2022 δεν πρέπει απλά να αναθεωρηθεί, πρέπει να αλλάξει ριζικά και να δοθεί η δυνατότητα στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις να πάρουν τον έλεγχο των ΒΙ.ΠΕ. Σε συνεργασία με το ελληνικό Δημόσιο, ώστε τουλάχιστον να απαλλαγούν από αυτό το κόστος που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρήσεων».

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