Τι προβλέπει απόφαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Όσα αλλάζουν στα αεροδρόμια.

Νέοι κανόνες ασφαλείας για τα ελληνικά αεροδρόμια προβλέπονται σε απόφαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι ρυθμίσεις αφορούν τους ελέγχους επιβατών και αποσκευών, την πρόσβαση σε χώρους των αεροδρομίων, την προστασία των αεροσκαφών, αλλά και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων.

Η απόφαση αντικαθιστά την προηγούμενη Τεχνική Οδηγία Ασφάλειας και συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στα αεροδρόμια της χώρας. Στόχος είναι η καλύτερη προστασία επιβατών, προσωπικού και εγκαταστάσεων, αλλά και η προσαρμογή των ελληνικών αεροδρομίων στους νεότερους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας.

Τι ισχύει για τους επιβάτες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ελέγχους πριν από την είσοδο στους χώρους αναχώρησης. Οι επιβάτες πρέπει να διαθέτουν έγκυρη κάρτα επιβίβασης, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αυτή που εμφανίζεται στο κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ταυτοποίησης μέσω βιομετρικών στοιχείων, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης αναλυτικούς κανόνες για τον έλεγχο των χειραποσκευών και των αποσκευών που παραδίδονται στο check-in. Οι βαλίτσες πρέπει να προστατεύονται μετά τον έλεγχο, ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση μέχρι τη φόρτωσή τους στο αεροσκάφος.

Αυστηρές προϋποθέσεις προβλέπονται και για όσους εργάζονται στα αεροδρόμια και χρειάζεται να μπαίνουν σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης. Για την είσοδό τους απαιτείται ειδική κάρτα, η οποία χορηγείται αφού προηγηθεί έλεγχος του ιστορικού τους. Οι κάρτες έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος πέντε ετών και πρέπει να επιστρέφονται όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί ή αλλάζει θέση εργασίας και δεν χρειάζεται πλέον τη συγκεκριμένη πρόσβαση. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, προβλέπεται άμεση ενημέρωση και απενεργοποίηση της ηλεκτρονικής άδειας. Αντίστοιχοι κανόνες ισχύουν για τα οχήματα που κινούνται σε ελεγχόμενους χώρους.

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Το νέο πλαίσιο καλύπτει ακόμη την προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων των αεροδρομίων από κυβερνοεπιθέσεις. Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για μηχανήματα ελέγχου, συστήματα ανίχνευσης απαγορευμένων αντικειμένων και διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού. Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν για τη μεταφορά φορτίων, την ασφάλεια των αεροσκαφών και τις αεροπορικές σχολές.