Απειλές για βόμβα υπήρξαν και σε δύο πτήσεις της Aegean - Όλες οι απειλές αποδείχθηκαν ανυπόστατες.

Μαζικές απειλές για βόμβες σε πτήσεις προκάλεσαν χάος στα αεροδρόμια πολλών ευρωπαϊκών πόλεων την Πέμπτη, σε μία επίθεση από χάκερς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα.

Τα περιστατικά των απειλών ακολουθούν μετά από τις επιθέσεις χάκερς σε διάφορα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης πριν από λίγες μέρες. Οι έρευνες ωστόσο παραμένουν στο σκοτάδι ενώ κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Μόνο στην Ιταλία υπήρξε email που έφερε υπογραφή των «Fighters of the Male State». Ανάλογο email αποκάλυψαν πριν από λίγο ότι δέχθηκαν και οι βουλγαρικές αρχές.

«Εμείς, οι μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα σημειωθεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, οι ουρανοί σας θα βαφτούν κόκκινοι» έλεγε το email.

Από τη Δευτέρα ωστόσο τουλάχιστον 28 πτήσεις έχουν επηρεαστεί. Σήμερα μόνο υπήρξαν τουλάχιστον 20 απειλές, οι οποίες επηρέασαν αεροδρόμια στις Βρυξέλλες, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο, την Πράγα, τη Ρώμη, τη Σόφια και τη Βαρσοβία, μεταξύ άλλων. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ότι όλα τα περιστατικά ήταν ψευδείς συναγερμοί, καθώς οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας δεν εντόπισαν τίποτα ύποπτο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν διαφαίνεται κάποιο σαφές μοτίβο όσον αφορά στα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες που στοχοποιήθηκαν, αν και οκτώ από τις 20 πτήσεις της Πέμπτης αφορούσαν ιταλικά αεροδρόμια, είτε ως σημείο αναχώρησης είτε ως προορισμό. Έξι πτήσεις προέρχονταν από τη Βρετανία και τέσσερις από την Ιρλανδία. Η Σόφια και το Μιλάνο κατέγραψαν από έξι περιστατικά το καθένα, πέντε καταγράφηκαν στη Ρώμη και τέσσερα στην Πράγα. Η Ryanair ήταν η αεροπορική εταιρεία που επηρεάστηκε περισσότερο, με οκτώ περιστατικά.

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{https://x.com/Reuters/status/2118345086430032224}



Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι «πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν τα περιστατικά αυτά συνδέονται μεταξύ τους» και υπογράμμισε ότι «Οποιαδήποτε απειλή κατά πολιτών είναι απαράδεκτη».

Χάος στα αεροδρόμια

Μέχρι στιγμής την Πέμπτη τουλάχιστον 20 πτήσεις προχώρησαν σε αναγκαστικές προσγειώσεις μετά τις απειλές για βόμβες που δέχθηκαν. Ανάμεσά τους και δύο πτήσεις της Aegean.

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε τα περιστατικά και ανέφερε πως «σήμερα, 5 Νοεμβρίου, (η εταιρεία) ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Οι χώρες που επηρεάστηκαν

Ο παγκόσμιος φορέας αεροπορικών εταιρειών καταδίκασε τις «απόπειρες διατάραξης των αεροπορικών μεταφορών» και κάλεσε τις αρχές να «εντοπίσουν την προέλευσή τους». «Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για τον κλάδο και αντιμετωπίζουμε όλες τις απειλές με σοβαρότητα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Nick Careen, ανώτερος αντιπρόεδρος της IATA αρμόδιος για τις επιχειρήσεις, την ασφάλεια πτήσεων και την ασφάλεια. «Παράλληλα, οι επιβάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα μέτρα ασφαλείας στις αερομεταφορές θα συνεχίσουν να διασφαλίζουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο δημόσιας ασφάλειας», πρόσθεσε.

Επιβεβαιώνουν οι αεροπορικές εταιρείες

Εκπρόσωπος της Air Europa επιβεβαίωσε πως μία από τις πτήσεις της, με αριθμό UX1027, που εκτελούσε το δρομολόγιο Madrid-Barajas προς Παρίσι στις 8 π.μ. (τοπική ώρα) επίσης επηρεάστηκε από την αναστάτωση. «Δεχθήκαμε μία προειδοποίηση για την πρωινή πτήση από Μαδρίτη προς Παρίσι» ανέφερε η εκπρόσωπος στον Guardian. «Η πτήση δεν είχε αναχωρήσει ακόμα όταν δεχθήκαμε την απειλή. Ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Το αεροσκάφος εκκενώθηκε και ελέγχθηκε και τελικά πρόκειται για εσφαλμένο συναγερμό. Οι επιβάτες επανεπιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος, το οποίο αναχώρησε για Παρίσι και προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα.

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Χίθροου. «Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας. Τα πρότυπα ασφαλείας της αεροπορίας στη Βρετανία είναι σχεδιασμένα για την αξιολόγηση και την ασφαλή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Όταν λάβαμε την απειλή, δρομολογήθηκε παρέμβαση με τη συμμετοχή πολλαπλών φορέων, προκειμένου να αξιολογηθούν οι πληροφορίες και να καθοριστεί η αντίδραση. Η απειλή κρίθηκε ότι δεν ήταν αξιόπιστη και δεν υπήρχε κίνδυνος για τους επιβάτες, τους συνεργάτες και τα πληρώματα του Χίθροου».

{https://x.com/unownz2pd/status/2118373125381628062}

Το πρακτορείο ειδήσεων PΑ αναφέρει ότι δύο αεροδρόμια στη Βρετανία, το Χίθροου και το Μπέρμιγχαμ, δέχθηκαν απειλές οι οποίες κρίθηκαν εν συνεχεία ως μη αξιόπιστες. Σύμφωνα με το PA, η λειτουργία και στα δύο βρετανικά αεροδρόμια συνεχίζεται κανονικά.

Απειλές στη Βρετανία

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι οι απειλές, οι οποίες αναφέρθηκαν κατά τις «πρώτες πρωινές ώρες» της Πέμπτης, έχουν «διευθετηθεί». «Είναι σωστό οι αρχές να αντιμετωπίζουν σοβαρά κάθε πιθανή απειλή. Η Βρετανία διαθέτει ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα ασφάλειας αερομεταφορών παγκοσμίως, με δοκιμασμένες διαδικασίες για την αντιμετώπιση απειλών, καθώς και κακόβουλων ψευδών συναγερμών, όπως αυτοί που έγιναν αυτή την εβδομάδα».

«Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερομεταφορών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας (Met) συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση και να βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές» τόνισε. Νωρίτερα, η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε στα βρετανικά Μέσα πως ήταν ενήμερη για «κακόβουλες απειλές - απάτες» που επηρέασαν «μικρό αριθμό πτήσεων σε όλη την Ευρώπη».

Η ισπανική Iberia επιβεβαίωσε επίσης ότι δύο αεροσκάφη της δέχθηκαν απειλές για βόμβα. Οι απειλές έγιναν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, το οποίο δέχθηκε και τρίτη απειλή νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης. Οι πτήσεις IBE668 και IBE658 που δέχθηκαν απειλές εκτελούσαν τα δρομολόγια Μιλάνο- Μαδρίτη και Ρώμη – Μαδρίτη, αντίστοιχα.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της τα περιστατικά και πρόσθεσε πως «σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης και ενημερώθηκαν οι πιλότοι και των δύο αεροσκαφών, που προχώρησαν σε αναγκαστικές προσγειώσεις στη Μαδρίτη χωρίς προβλήματα περίπου στις 10 π.μ. σήμερα. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς περαιτέρω περιστατικά, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Email στην Ιταλία

Πηγή από τα Αεροδρόμια της Ρώμης (ADR), που διαχειρίζεται τους δύο διεθνείς αερολιμένες της πόλης, επιβεβαίωσαν στα ιταλικά Μέσα ότι υπήρξαν ανυπόστατες απειλές για βόμβα σε δύο αεροσκάφη που εκτελούσαν τα δρομολόγια, Ελσίνκι – Ρώμη και Δουβλίνο – Ρώμη. Οι απειλές έγινα με ανώνυμα email γραμμένα στα ιταλικά με θέμα «segnalazione minaccia» προειδοποιητική απειλή.

Το email έφερε την υπογραφή «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», που ισχυρίζονται ότι στοχεύουν ένα «φεμινιστικό καθεστώς» και επιθυμούν να αφήσουν το «αποτύπωμά τους στην ιστορία». Το μήνυμα, το οποίο εστάλη στην ADR και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, περιείχε επίσης την απειλή ότι θα «βάψουν τον ουρανό κόκκινο» με εκρήξεις.

{https://x.com/Breaking911/status/2118330935703666969}

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η ADR ανέφερε πως «οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση και τις συνθήκες των απειλών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Η υπηρεσία ασφαλείας της ADR διαδραμάτισε καθοριστικό υποστηρικτικό ρόλο στη διαχείριση και των δύο συναγερμών, διαθέτοντας ειδικό προσωπικό για τη συνοδεία όλων των οχημάτων που επιχειρούν κάτω από τα αεροσκάφη, την παροχή συνδρομής στις εργασίες εκφόρτωσης αποσκευών, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων τόσο στις αποσκευές όσο και στους επιβάτες».

Eurofighters στην Αυστρία

Ανάλογα περιστατικά επιβεβαίωσε και το υπουργείο Άμυνας της Αυστρίας. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Michael Bauer, επιβεβαίωσε ότι όλες οι πτήσεις που επηρεάστηκαν στον αυστριακό εναέριο χώρο κινήθηκαν συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών Eurofighters.

Εξήγησε: « Τι μπορούν να επιτύχουν τα Eurofighters σε ένα τέτοιο σενάριο: Μπορούν να παρατηρούν την κατάσταση επί τόπου ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και να αναφέρουν την οποιαδήποτε πιθανή παρέκκλιση του αεροσκάφους από την προγραμματισμένη του πορεία αν ο πιλότος δεν έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το κέντρο ελέγχου. Αν το αεροσκάφος υποστεί ζημιές, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να είναι αξιόπιστο πτήσης, ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους μπορεί να επιθεωρήσει τη ζημιά και να παράσχει βοήθεια με πληροφορίες για την κατάσταση. Μέσω οπτικής επαφής με τον πιλότο, μπορούν τουλάχιστον να τους υποστηρίξουν σε οποιαδήποτε συνθήκη».

Ανύπαρκτη απειλή και στη Σερβία

Για ανύπαρκτη τελικά απειλή έκανε λόγο και η Air Serbia, που επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε ανάλογη προειδοποίηση για την πτήση από Βελιγράδι προς Βουκουρέστι, που αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Ρουμανία. «Μετά την προσγείωση ανέλαβαν οι ρουμανικές αρχές, που ακολούθησαν τις απαραίτητες διαδικασίες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, η απειλή για την ασφάλεια κρίθηκε ανυπόστατη, και το αεροσκάφος επέστρεψε στην προγραμματισμένη του υπηρεσία».

{https://x.com/MarioNawfal/status/2117600681679028599}

Οι πτήσεις που δέχθηκαν απειλές για βόμβες:

Μέχρι στιγμής 20 πτήσεις δέχθηκαν απειλές για βόμβα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

- EI-DEH Aer Lingus από Δουβλίνο – Ρώμη, εκτράπηκε στο Evreux, της Γαλλίας

- FR6410 Ryanair από Μαδρίτη στη Σόφια

- FR3606 Ryanair από Κοπεγχάγη προς Σόφια

- FR1730 Ryanair από Λονδίνο προς Σόφια, εκτράπηκε στο Plovdiv της Βουλγαρίας

- LO235 LOT πτήση των πολωνικών αερογραμμών από τη Βαρσοβία στις Βρυξέλλες

- W46387 WizzAir από το Μιλάνο στη Βαρσοβία, εκτράπηκε στη Βιέννη

- AY1761 από το Ελσίνκι στο αεροδρόμιο Φιουμιντσίνο της Ρώμης

- AY 1471 από το Ελσίνκι στη Βιέννη

- Τέσσερις πτήσεις που δεν έχουν ταυτοποιηθεί στο αεροδρόμιο της Πράγας

- W43064 WizzAir από το Μιλάνο στο Βουκουρέστι

- A3552 Aegean πτήση από Θεσσαλονίκη στο Μιλάνο

- Α3860 Aegean πτήση από Αθήνα προς Βιέννη

- FR8953 Ryanair από το Πόρτο στο Μιλάνο

- IBE668 Iberia από το Μιλάνο στη Μαδρίτη

- IBE658 Iberia α[[ό τη Ρώμη στη Μαδρίτη

- Μία μη ταυτοποιημένη πτήση προς το αεροδρόμιο της Μαδρίτης

- JU102 Air Serbia από το Βελιγράδι στο Βουκουρέστι.

Τι συμβαίνει όταν μία εταιρεία δέχεται απειλή για βόμβα

Η Βρετανική Ένωση Πιλότων Αεροπορικών Εταιρειών (BALPA) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις αναφορές για απειλές για βόμβες σε εμπορικές πτήσεις σε όλη την Ευρώπη, και εξήγησε τι συμβαίνει όταν μια αεροπορική εταιρεία δέχεται μια τέτοια απειλή.

Ο διευθυντής Ασφάλειας Πτήσεων, Πολιτικής και Κανονισμών της BALPA, Τζότζι Γουέιτς, τόνισε ότι «οι αερομεταφορές αποτελούν ιστορικά στόχο για απειλές περί τοποθέτησης βομβών, ωστόσο ο κλάδος διαθέτει αποδεδειγμένα αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπισή τους. Όταν γνωστοποιείται στην εταιρεία μια απειλή κατά αεροσκάφους, διαβιβάζεται σε μια ομάδα αξιολόγησης. Τα μέλη αυτής της ομάδας ακολουθούν καθορισμένες διαδικασίες για να αξιολογήσουν την απειλή και να αποφασίσουν αν αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία “Κόκκινη” (αξιόπιστη), “Πορτοκαλί” (μερικώς αξιόπιστη) ή “Πράσινη” (μη αξιόπιστη). Εάν η απειλή κριθεί ως μη αξιόπιστη, το πλήρωμα στο αεροσκάφος δεν ενημερώνεται σχετικά. Ωστόσο, όταν μια απειλή αξιολογηθεί ως αξιόπιστη (κόκκινη ή πορτοκαλί), το πλήρωμα της πτήσης ενημερώνεται άμεσα και εφαρμόζει τις διαδικασίες της εταιρείας για την αντιμετώπιση μιας αξιόπιστης απειλής για βόμβα.

»Από τη στιγμή που το πλήρωμα πτήσης ενημερώνεται για μια αξιόπιστη απειλή, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους αναλαμβάνει και θα λάβει όλες τις αποφάσεις, καθοδηγούμενος από συγκεκριμένη λίστα που ορίζει την ασφάλεια του αεροσκάφους. Συνήθως, εάν ένα αεροσκάφος βρίσκεται ακόμη στον διάδρομο ή στην πίστα, αυτό συνεπάγεται εκκένωση, ενώ εάν βρίσκεται στον αέρα, προτεραιότητα είναι η προσγείωσή του το συντομότερο και με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Οι πιλότοι είναι επαγγελματίες με υψηλή κατάρτιση και ικανότητες. Η εξειδίκευσή τους είναι πολύτιμη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και για τη διατήρηση των αεροπορικών μεταφορών ως ενός από τα ασφαλέστερα μέσα μετακίνησης που υπάρχουν» τόνισε.

Με πληροφορίες των Guardian/BBC/SkyNews