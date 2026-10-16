Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που προκάλεσε την τεχνική βλάβη.

Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκαλεί τεχνική βλάβη στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε αεροδρόμια της χώρας.

Η βλάβη επηρέασε τα εθνικά συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, αναγκάζοντας τις αρμόδιες αρχές να επιβάλουν προσωρινούς περιορισμούς στη διαχείριση της αεροπορικής κίνησης. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, το περιστατικό δεν αποδίδεται σε κακόβουλη δραστηριότητα.

Πώς προκλήθηκε το πρόβλημα

Η ιταλική αρχή ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ENAV εντόπισε κατά τη διάρκεια της νύχτας ανωμαλίες στο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων, το οποίο υποστηρίζει τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Ως αποτέλεσμα, εφαρμόστηκαν προσωρινοί περιορισμοί στη χωρητικότητα της εναέριας κυκλοφορίας, επηρεάζοντας την ομαλή εκτέλεση των πτήσεων. Η ENAV ανακοίνωσε ότι η πηγή της βλάβης είχε εντοπιστεί και ότι οι τεχνικές ομάδες εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση των συστημάτων.

Οι εταιρείες διαχείρισης των αεροδρομίων της Ρώμης και του Μιλάνου προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο καθυστερήσεων και ακυρώσεων, καλώντας τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για να ενημερώνονται σχετικά με την κατάσταση των πτήσεών τους.

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Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τα στοιχεία της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο, καθώς οι περιορισμοί ενδέχεται να επηρεάσουν τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και άφιξης.

Καθυστερήσεις σε όλα τα αεροδρόμια

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, ένα από τα μεγαλύτερα της Ιταλίας, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής τέσσερις ακυρώσεις πτήσεων με προορισμούς το Μιλάνο-Λινάτε, το Ριάντ, τα Τίρανα και την Τεργέστη.

Παράλληλα, περίπου 20 πτήσεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις που κυμαίνονται από 15 έως 60 λεπτά, δημιουργώντας προβλήματα στον προγραμματισμό των μετακινήσεων των επιβατών.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους, προκειμένου να ενημερώνονται για την κατάσταση των πτήσεών τους και να επιβεβαιώνουν τις ώρες αναχώρησης και άφιξης.

Σημαντικές είναι οι επιπτώσεις και στα αεροδρόμια της Λομβαρδίας, με τη δυσλειτουργία του συστήματος να επηρεάζει τόσο τις αναχωρήσεις όσο και τις αφίξεις.

Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, οι καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις κυμαίνονται από 30 λεπτά έως και περισσότερο από δύο ώρες. Αντίθετα, τα προβλήματα στις αφίξεις εμφανίζονται μέχρι στιγμής πιο περιορισμένα.

Στο αεροδρόμιο Λινάτε, οι αφίξεις παρουσιάζουν καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τη μία ώρα, ενώ σε ορισμένες αναχωρήσεις ο χρόνος αναμονής ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο.

Προβλήματα καταγράφονται και στο αεροδρόμιο Όριο αλ Σέριο του Μπέργκαμο. Ειδικότερα, πτήση της Ryanair με προορισμό το Τράπανι, η οποία ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 06:50, καθυστέρησε κατά μιάμιση ώρα. Άλλη πτήση της ίδιας εταιρείας προς το Βερολίνο παρουσίασε καθυστέρηση μίας ώρας και 20 λεπτών.

Την ίδια ώρα, πτήση της Volotea από την Όλμπια, η οποία αναμενόταν να φτάσει στις 07:45, επαναπρογραμματίστηκε για τις 11:18.

Η τεχνική βλάβη έχει επηρεάσει και το αεροδρόμιο της Τεργέστης, στην περιφέρεια Φρίουλι-Βενέτσια Τζούλια, όπου έχουν καταγραφεί ακυρώσεις και αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Συγκεκριμένα, ακυρώθηκε πρωινή πτήση από το Φιουμιτσίνο της Ρώμης, η οποία επρόκειτο να προσγειωθεί στην Τεργέστη και στη συνέχεια να πραγματοποιήσει νέα αναχώρηση.

Παράλληλα, το δρομολόγιο από την Τεργέστη προς το Μιλάνο-Λινάτε μετατέθηκε κατά αρκετές ώρες, επιτείνοντας την ταλαιπωρία των επιβατών.

Αντίστοιχες καθυστερήσεις αναμένονται και στις αφίξεις και αναχωρήσεις από ελληνικά αεροδρόμια.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τους ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν αεροπορικώς στην Ιταλία να καλούνται να ελέγχουν τακτικά τις ενημερώσεις των αεροπορικών εταιρειών και των αεροδρομίων πριν μεταβούν στους τερματικούς σταθμούς.