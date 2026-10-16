Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στην Αττική. Μπορεί η ημέρα να ξεκίνησε με ηλιοφάνεια ωστόσο, από το απόγευμα συννεφιές θα αναπτυχθούν με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν βροχές και τοπικές μπόρες το απόγευμα.

Για σοβαρή επιδείνωση του καιρού μιλούν μετεωρολόγοι μετά την ανάπαυλα 2 ημερών. Κλέαρχος Μαρουσάκης και Νικολέτα Ζιακοπούλου αναφέρονται στις απογευματινές ώρες στην Αττική.

Πότε ξεκινούν οι βροχές

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην Αττική, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα ξεκινήσουν οι βροχές μετά και τις 4 - 5 ώρα αργά το απόγευμα. Οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν στο σύνολο του νομού τις βραδινές ώρες και θα κρατήσουν μέχρι και αύριο νωρίς το μεσημέρι, για να αρχίσει και πάλι ο καιρός να βελτιώνεται. Οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

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Με την σειρά της η Νικολέτα Ζιακοπούλου αναφέρει πως στην Αττική αναμένονται βροχές κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

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Πού θα είναι πιο ισχυρές οι βροχές το Σάββατο

Το Σάββατο, βροχές αναμένονται έως το μεσημέρι στα ανατολικά και τα νότια, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους πιο ισχυρά στις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, και ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ προβλέπει βροχές σήμερα στην Αττική. Συγκεκριμένα, αναφέρει κατά την πρόγνωση καιρού πως στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες, ωστόσο οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά. Από το απόγευμα αναμένονται βροχές, οι οποίες θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχιστούν έως το πρωί του Σαββάτου.

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