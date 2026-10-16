Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε μητέρα μαθήτριας.

Στη σύλληψη ενός καθηγητή γυμναστικής, ο οποίος υπηρετεί σε Γυμνάσιο της Βούλας, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης μαθήτριας. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται και καταθέσεις δύο ακόμη ανήλικων μαθητών, οι οποίοι φέρονται να κατήγγειλαν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ίδιο εκπαιδευτικό.

Ο καθηγητής, γεννημένος το 1968, συνελήφθη χθες στις 12:45, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η καταγγελία της μητέρας για την ανήλικη μαθήτρια

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε μητέρα μαθήτριας, γεννημένης το 2013, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, ο καθηγητής φέρεται να άγγιξε τον μηρό της ανήλικης στις 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια άσκησης και τις μεσημβρινές ώρες, εντός του σχολικού χώρου.

Οι καταθέσεις δύο ακόμη ανήλικων μαθητών

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, δύο ακόμη ανήλικοι μαθητές, αγόρια, κατέθεσαν ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται να τους είχε αγγίξει στα γεννητικά όργανα σε προγενέστερο χρόνο.

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Οι καταθέσεις αυτές προστέθηκαν στην υπόθεση, η οποία βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.