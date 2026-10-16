Το πρόγραμμα καλύπτει νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, μεταξύ των οποίων η Αστυπάλαια, η Σίφνος, η Σέριφος, η Κέα, η Κύθνος, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, οι Λειψοί, οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Αλόννησος, η Σκύρος, οι Σπέτσες, η Ύδρα και ο Πόρος.

Επεκτείνεται σε 50 μικρά νησιά της χώρας το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των γιατρών, με πρόσθετο μηνιαίο επίδομα 1.500 ευρώ, μέσω δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιου Χατζηιωάννου (Stelios Philanthropic Foundation).

Με νέα κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το συνολικό ποσό της δωρεάς αυξάνεται στα 11,34 εκατ. ευρώ για επτά χρόνια, ενώ οι δυνητικά ωφελούμενοι γιατροί φτάνουν τους 90.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, το πρόγραμμα επεκτείνεται από 47 σε 50 νησιά, με την προσθήκη του Μαθρακίου, της Ίου και της Αμοργού. Στόχος είναι η προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, όπου η στελέχωση των υγειονομικών δομών αποτελεί διαχρονική πρόκληση.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει συμπληρωματική δωρεά ύψους 1,26 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική χρηματοδότηση από τα 10,08 εκατ. στα 11,34 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα έχει επταετή διάρκεια και προβλέπει την καταβολή επιμισθίου 1.500 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες τον χρόνο.

Ποιοι γιατροί δικαιούνται το επίδομα

Το οικονομικό κίνητρο αφορά γιατρούς που υπηρετούν σε συγκεκριμένες δημόσιες δομές υγείας μικρών νησιών, με βασική προϋπόθεση την πραγματική άσκηση των καθηκόντων τους και τη φυσική παρουσία στη μονάδα.

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Προτεραιότητα δίνεται στους ειδικευμένους γιατρούς του ΕΣΥ που κατέχουν οργανική θέση στις συγκεκριμένες δομές. Ακολουθούν οι ειδικευμένοι γιατροί που υπηρετούν ως προσωπικοί γιατροί και, εφόσον δεν καλύπτονται οι προβλεπόμενες θέσεις, οι υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί.

Για την Ίο προβλέπονται έως πέντε δικαιούχοι, με προτεραιότητα σε γιατρούς Γενικής ή Οικογενειακής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής, Καρδιολογίας και Ορθοπαιδικής.

Στην Αμοργό προβλέπονται έως τέσσερις δικαιούχοι, με αντίστοιχη προτεραιότητα σε ειδικότητες Γενικής ή Οικογενειακής Ιατρικής, Παθολογίας, Καρδιολογίας και Παιδιατρικής.

Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τις συγκεκριμένες ειδικότητες, το επίδομα μπορεί να χορηγηθεί στους υπηρετούντες γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου.

Το πρόγραμμα καλύπτει νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, μεταξύ των οποίων η Αστυπάλαια, η Σίφνος, η Σέριφος, η Κέα, η Κύθνος, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, οι Λειψοί, οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Αλόννησος, η Σκύρος, οι Σπέτσες, η Ύδρα και ο Πόρος.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης μικρότερα και απομακρυσμένα νησιά, όπως η Γαύδος, η Ερεικούσα, οι Οθωνοί, το Μαθράκι, το Αγαθονήσι, οι Αρκοί, η Ψέριμος και η Θύμαινα.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τα πρώτα 48 νησιά προβλέπονται έως 81 δικαιούχοι γιατροί, ενώ με την ένταξη της Ίου και της Αμοργού ο συνολικός αριθμός αυξάνεται στους 90.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το μηνιαίο επίδομα των 1.500 ευρώ είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ απαλλάσσεται από κρατήσεις και εισφορές.

Το ποσό έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα, δεν ενσωματώνεται στις τακτικές αποδοχές των γιατρών και καταβάλλεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, μετά τον έλεγχο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Ωστόσο, δεν καταβάλλεται για μήνες κατά τους οποίους ο δικαιούχος απουσιάζει από τη μονάδα υγείας για συγκεκριμένους λόγους, όπως μακροχρόνια αναρρωτική άδεια άνω των 15 ημερών, εκπαιδευτική άδεια ή μετακίνηση σε άλλη υπηρεσία.

Η απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, τέθηκε από χθες σε ισχύ.