Μεταξύ των αφορμών για τις προσβλητικές συμπεριφορές φέρεται να ήταν και η καταγωγή της μητέρας του, η οποία είναι αλλοδαπή.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση σχολικού εκφοβισμού στην Ήπειρο, η οποία φέρεται να εξελίχθηκε σε σχέδιο εκδίκησης με στόχο ακόμη και την πραγματοποίηση ένοπλης επίθεσης σε σχολείο, αποκαλύφθηκε, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις διαστάσεις που μπορεί να λάβει το bullying και τις συνέπειές του στην ψυχολογία των ανηλίκων.

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης είναι ένας 14χρονος μαθητής από την Ήπειρο, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής», φέρεται να αναζητούσε μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα της πλατφόρμας Telegram τρόπους να αποκτήσει όπλα, προκειμένου να εκδικηθεί συμμαθητές του που, όπως κατήγγειλε, τον υπέβαλλαν επί μακρόν σε σωματικό και λεκτικό εκφοβισμό.

Η υπόθεση είχε εντοπιστεί αρκετούς μήνες νωρίτερα, όταν υπηρεσίες του εξωτερικού εντόπισαν ύποπτη διαδικτυακή δραστηριότητα και ενημέρωσαν τις ελληνικές Αρχές. Ακολούθησε έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, η οποία διερεύνησε τις προθέσεις του ανηλίκου και το ενδεχόμενο να σχεδίαζε επίθεση με χαρακτηριστικά μαζικής βίας.

Το bullying και οι σκέψεις για εκδίκηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα, ο 14χρονος φέρεται να δεχόταν επανειλημμένα προσβλητικές συμπεριφορές, απειλές και σωματικές επιθέσεις από ομάδα συνομηλίκων του.

Ο εκφοβισμός, όπως φέρεται να περιέγραψε ο ίδιος στους αστυνομικούς, δεν περιοριζόταν σε λεκτικές επιθέσεις, καθώς οι συγκεκριμένοι μαθητές τον χτυπούσαν και του πετούσαν αντικείμενα, επιχειρώντας να τον εξευτελίσουν.

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Μεταξύ των αφορμών για τις προσβλητικές συμπεριφορές φέρεται να ήταν και η καταγωγή της μητέρας του, η οποία είναι αλλοδαπή.

Η παρατεταμένη πίεση που αντιμετώπιζε στο σχολικό περιβάλλον φαίνεται πως συνέβαλε στην ανάπτυξη σκέψεων εκδίκησης. Ο ανήλικος φέρεται να αποφάσισε ότι ήθελε να τιμωρήσει όσους θεωρούσε υπεύθυνους για όσα βίωνε, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να εισβάλει στο σχολείο τους.

Η αναζήτηση όπλων μέσω Telegram και η εξαπάτηση

Στο πλαίσιο αυτών των σκέψεων, ο 14χρονος άρχισε να αναζητά στο διαδίκτυο τρόπους προμήθειας οπλισμού και πολεμικού εξοπλισμού.

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησε την πλατφόρμα Telegram, μέσω της οποίας φέρεται να ήρθε σε επαφή με άτομα που ισχυρίζονταν ότι μπορούσαν να τον βοηθήσουν να αποκτήσει όπλο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε δώσει χρήματα σε άτομο που του υποσχέθηκε ότι θα του εξασφάλιζε όπλο, χωρίς τελικά να παραλάβει οτιδήποτε, καθώς έπεσε θύμα εξαπάτησης.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του ένα μεγάλο μαχαίρι, μήκους περίπου 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου και διατηρούσε κρυμμένο στο δωμάτιό του, υποστηρίζοντας ότι το χρειαζόταν για δραστηριότητες όπως το ψάρεμα.

Οι Αρχές εξέτασαν, επίσης, το ψηφιακό υλικό που είχε συγκεντρώσει, καθώς και τις διαδικτυακές αναζητήσεις του σχετικά με προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία και τους δράστες τους.

Πώς εντοπίστηκε από την Αντιτρομοκρατική

Η υπόθεση έφτασε στις ελληνικές Αρχές έπειτα από ενημέρωση υπηρεσιών του εξωτερικού, οι οποίες εντόπισαν λογαριασμό στο Telegram που φέρεται να είχε εκφράσει πρόθεση πραγματοποίησης ένοπλης επίθεσης.

Η ενημέρωση κινητοποίησε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, στελέχη της οποίας ξεκίνησαν να εξετάζουν τη διαδικτυακή δραστηριότητα και τα στοιχεία που συνδέονταν με τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Η έρευνα οδήγησε σε έναν 14χρονο μαθητή από την ελληνική περιφέρεια, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε περαιτέρω διερεύνηση των επαφών, των αναζητήσεων και των προθέσεών του.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων δεν προέκυψε σύνδεση με τρομοκρατική οργάνωση ή ιδεολογικό κίνητρο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτίμησαν ότι η υπόθεση συνδεόταν κυρίως με την επιθυμία του ανηλίκου να εκδικηθεί όσους τον εκφόβιζαν.

Η παρέμβαση της οικογένειας και η ψυχολογική υποστήριξη

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι και η οικογένεια του παιδιού είχε αντιληφθεί αλλαγές στη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής», ο πατέρας του είχε παρατηρήσει κατά το τελευταίο διάστημα αυξημένη ευερεθιστότητα, απομόνωση και υπερβολική ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο, ενώ η καθημερινότητά του είχε διαφοροποιηθεί αισθητά.

Ο πατέρας, μάλιστα, είχε απευθυνθεί μαζί με τον γιο του στις αστυνομικές Αρχές ζητώντας βοήθεια, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η έρευνα που ξεκίνησε από την ενημέρωση των ξένων υπηρεσιών.

Μετά την αποκάλυψη των πραγματικών διαστάσεων της υπόθεσης, οι γονείς ενημερώθηκαν επισήμως, ενώ η διαχείριση πέρασε στις αρμόδιες υπηρεσίες ανηλίκων.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας ανηλίκων διέταξε κοινωνική έρευνα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του παιδιού και να προσδιοριστεί η κατάλληλη παρέμβαση.