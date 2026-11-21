Η συμβουλή των ειδικών είναι να ενεργοποιείται η θέρμανση για περίπου 30 λεπτά σε μια σχετικά ήπια φθινοπωρινή ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαπιστωθεί εάν το σύστημα λειτουργεί σωστά, πριν υπάρξει πραγματική ανάγκη για συνεχή θέρμανση.

Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, όταν οι καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Καθώς οι θερμοκρασίες εναλλάσσονται από ήπιες έως αρκετά χαμηλές, πολλά νοικοκυριά αναζητούν την κατάλληλη στιγμή για να ενεργοποιήσουν τη θέρμανση, αλλά και την ιδανική θερμοκρασία που θα εξασφαλίσει άνεση χωρίς περιττά έξοδα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και μια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση του θερμοστάτη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση, όπως αναφέρει το southernliving. Το ζητούμενο είναι να διατηρείται το σπίτι σε μια ευχάριστη θερμοκρασία, αποφεύγοντας την υπερβολική θέρμανση όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Ο Russell Pope, διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της Panasonic Eco Systems of North America και ειδικός στον τομέα της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και του εξαερισμού, εξηγεί ότι κάθε βαθμός μείωσης της θερμοκρασίας κατά την περίοδο θέρμανσης μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, το φθινόπωρο είναι συχνά μια εποχή κατά την οποία οι εξωτερικές συνθήκες παραμένουν αρκετά ευχάριστες, επομένως δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται οι ίδιες ρυθμίσεις θέρμανσης που απαιτούνται τον χειμώνα.

Ποια θερμοκρασία πρέπει να επιλέξετε στον θερμοστάτη

Σύμφωνα με τον Russell Pope, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη θερμοκρασία που να ταιριάζει σε όλα τα νοικοκυριά. Η ιδανική ρύθμιση εξαρτάται από τις ανάγκες των ενοίκων, τη μόνωση του ακινήτου, τις εξωτερικές θερμοκρασίες και τις συνήθειες κάθε οικογένειας.

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Ο ίδιος, αξιοποιώντας την 21ετή εμπειρία του στον κλάδο των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού (HVAC), επισημαίνει ότι η καλύτερη επιλογή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στην οποία αισθάνεται κανείς άνετα όταν χρησιμοποιεί ψύξη και η χαμηλότερη θερμοκρασία που εξακολουθεί να του προσφέρει άνεση όταν λειτουργεί η θέρμανση.

Για μεγάλο μέρος των περιοχών του αμερικανικού Νότου, ο ειδικός αναφέρει ότι οι ενδεικτικές θερμοκρασίες κυμαίνονται περίπου μεταξύ 20°C και 27°C κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να φτάνουν από 20°C έως 28°C, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του κάθε σπιτιού.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει, ωστόσο, στη μείωση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όπως εξηγεί, οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται πιο άνετα σε ένα ελαφρώς πιο δροσερό περιβάλλον, ενώ η συγκεκριμένη επιλογή συμβάλλει και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αντίστοιχα, όταν το σπίτι παραμένει άδειο κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτείνει τη χαμηλότερη ρύθμιση του θερμοστάτη. Ενδεικτικά, αναφέρει θερμοκρασίες μεταξύ 20°C και 25°C κατά τις ώρες εργασίας ή απουσίας, επισημαίνοντας ότι μπορεί κανείς να επιτρέψει στη θερμοκρασία του σπιτιού να αποκλίνει κατά μερικούς βαθμούς από το συνηθισμένο επίπεδο άνεσης.

Γιατί δεν πρέπει να καθυστερείτε τον έλεγχο της θέρμανσης

Πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών επιλέγουν να καθυστερούν όσο περισσότερο μπορούν την ενεργοποίηση της θέρμανσης το φθινόπωρο, προκειμένου να περιορίσουν τους λογαριασμούς ενέργειας.

Ο Russell Pope θεωρεί ότι αυτή η πρακτική είναι απολύτως αποδεκτή, εφόσον οι ένοικοι αισθάνονται άνετα χωρίς θέρμανση. Σε αρκετές περιοχές του Νότου των ΗΠΑ, μάλιστα, τα νοικοκυριά μπορούν να περάσουν αρκετές εβδομάδες με ανοιχτά παράθυρα και ελάχιστη λειτουργία του συστήματος HVAC.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι δεν είναι σωστό να απενεργοποιείται εντελώς ο θερμοστάτης και να παραμένει εκτός λειτουργίας μέχρι την πρώτη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας.

Αντίθετα, συνιστά να πραγματοποιείται ένας πρώτος έλεγχος του συστήματος ήδη από τις αρχές του φθινοπώρου, ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα.

Η συμβουλή του είναι να ενεργοποιείται η θέρμανση για περίπου 30 λεπτά σε μια σχετικά ήπια φθινοπωρινή ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαπιστωθεί εάν το σύστημα λειτουργεί σωστά, πριν υπάρξει πραγματική ανάγκη για συνεχή θέρμανση.

Μάλιστα, διευκρινίζει ότι μια ελαφριά μυρωδιά καμένου κατά την πρώτη ενεργοποίηση της θέρμανσης μπορεί να είναι φυσιολογική, καθώς ενδέχεται να οφείλεται στη σκόνη που έχει συγκεντρωθεί στα θερμαντικά στοιχεία κατά τους μήνες αδράνειας. Ωστόσο, οποιαδήποτε άλλη ασυνήθιστη ένδειξη ή επίμονη οσμή θα πρέπει να ελέγχεται από ειδικό.

Τι πρέπει να κάνετε με τον θερμοστάτη όταν λείπετε σε ταξίδι

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών είναι το τι πρέπει να κάνουν με τη θέρμανση όταν απουσιάζουν για αρκετές ημέρες.

Ο Pope δεν συνιστά την πλήρη απενεργοποίηση του θερμοστάτη κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πιθανότητα απότομης πτώσης της εξωτερικής θερμοκρασίας.

Αντίθετα, προτείνει να διατηρείται η θερμοκρασία περίπου μεταξύ 15,5°C και 18°C (60-65 βαθμούς Φαρενάιτ), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Όπως εξηγεί, ακόμη και στις περιοχές του αμερικανικού Νότου, ο καιρός μπορεί να αλλάξει απότομα. Εάν ο θερμοστάτης παραμείνει εντελώς απενεργοποιημένος, το σπίτι δεν θα διαθέτει προστασία σε περίπτωση που περάσει ένα απρόσμενο κύμα ψύχους.

Η μικρή κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη διατήρηση μιας ασφαλούς εσωτερικής θερμοκρασίας μπορεί να αξίζει το πρόσθετο κόστος, καθώς συμβάλλει στην προστασία της κατοικίας.

Για όσους διαθέτουν έξυπνο θερμοστάτη, υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας διακοπών (vacation mode), η οποία επιτρέπει την προσαρμογή των ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της απουσίας τους.

Το απλό κόλπο με το φίλτρο αέρα που μπορεί να μειώσει την κατανάλωση

Πέρα από τη σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη, ο ειδικός επισημαίνει ότι υπάρχουν και άλλες απλές κινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

Μία από τις σημαντικότερες είναι η τακτική αλλαγή του φίλτρου αέρα.

Ένα βρώμικο ή φραγμένο φίλτρο αποτελεί έναν από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους τα συστήματα HVAC χρειάζεται να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να κυκλοφορήσουν τον αέρα στο σπίτι.

Ο Russell Pope συνιστά τον μηνιαίο έλεγχο του φίλτρου κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και την αντικατάστασή του όταν διαπιστώνεται ότι έχει συγκεντρώσει αρκετή σκόνη και ρύπους.

Πρόκειται για μια σχετικά οικονομική παρέμβαση, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αέρα και να βοηθήσει το σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικότερα.

Γιατί κάποια δωμάτια είναι πιο κρύα από άλλα

Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να προσέχουν οι ιδιοκτήτες είναι η ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας σε όλους τους χώρους του σπιτιού.

Ο ειδικός προτείνει, κατά την πρώτη ενεργοποίηση της θέρμανσης κάθε φθινόπωρο, να γίνεται ένας έλεγχος σε όλα τα δωμάτια, ώστε να εντοπίζονται τυχόν μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας.

Για παράδειγμα, εάν ο θερμοστάτης δείχνει 21°C, αλλά ένα επιπλέον δωμάτιο παραμένει αισθητά πιο κρύο ή τα υπνοδωμάτια στον επάνω όροφο είναι υπερβολικά ζεστά και αποπνικτικά, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στην κατανομή του αέρα.

Παράλληλα, η αυξημένη υγρασία, οι διαρροές στους αεραγωγούς και η ανεπαρκής μόνωση μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το επίπεδο άνεσης, ακόμη και όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται στη σωστή ρύθμιση.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Pope συνιστά την αξιολόγηση του συστήματος από επαγγελματία τεχνικό HVAC.

Ανάλογα με το πρόβλημα, οι λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των κλαπέτων στους αεραγωγούς, τη στεγανοποίηση πιθανών διαρροών, τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα ή την αναβάθμιση του συστήματος φιλτραρίσματος.

Σε ορισμένες κατοικίες, η εγκατάσταση έξυπνου θερμοστάτη, η δημιουργία ανεξάρτητων ζωνών θέρμανσης (zoning) ή η βελτίωση του συνολικού εξαερισμού μπορούν επίσης να συμβάλουν στην καλύτερη θερμική άνεση και στην ενεργειακή απόδοση.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Η εξοικονόμηση ενέργειας το φθινόπωρο δεν απαιτεί απαραίτητα μεγάλες αλλαγές ή θυσίες στην καθημερινή άνεση. Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη, η αποφυγή της περιττής θέρμανσης όταν το σπίτι είναι άδειο, η συντήρηση του συστήματος και ο τακτικός έλεγχος των φίλτρων μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Το σημαντικότερο, σύμφωνα με τον Russell Pope, είναι να προσαρμόζονται οι ρυθμίσεις στις πραγματικές ανάγκες κάθε κατοικίας και να μη θεωρείται ότι υπάρχει μία ιδανική θερμοκρασία για όλους.

Ένα σπίτι που διατηρεί σωστά τη θερμότητα, διαθέτει επαρκή αερισμό και έχει ένα καλά συντηρημένο σύστημα θέρμανσης μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση, περιορίζοντας παράλληλα την άσκοπη ενεργειακή κατανάλωση.