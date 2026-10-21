Η προσαρμογή του θερμοστάτη ανάλογα με την ώρα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της άνεσης και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο φθινοπωρινός καιρός είναι γνωστός για τις απότομες εναλλαγές του. Τη μία ημέρα η θερμοκρασία μπορεί να φτάνει τους 26,7°C, με ιδιαίτερα υψηλή υγρασία, και την επόμενη να υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές χιονοπτώσεις. Ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, η θερμοκρασία μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από το πρωί έως το μεσημέρι. Ποια είναι, λοιπόν, η ιδανική ρύθμιση του θερμοστάτη το φθινόπωρο, ώστε να εξασφαλίζεται η άνεση χωρίς να εκτοξεύεται ο λογαριασμός ενέργειας; Ειδικοί στον κλάδο της θέρμανσης και του κλιματισμού δίνουν τις απαντήσεις.

Η Κιμ Λίνκολν, ειδικός στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού της εταιρείας Service Experts Heating & Air Conditioning, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μία ιδανική θερμοκρασία για κάθε κατοικία κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν γενικά θερμοκρασίες μεταξύ 15,5°C και 21°C. «Το φθινόπωρο είναι μια μεταβατική εποχή, επομένως ο στόχος είναι να βρούμε μια άνετη ρύθμιση, χωρίς να αλλάζουμε συνεχώς και δραστικά τη θερμοκρασία του θερμοστάτη», εξηγεί η Λίνκολν.

«Συνιστώ να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη κοντά στους 20°C όταν χρειάζεται θέρμανση, να κάνετε μικρές προσαρμογές κατά τη διάρκεια του ύπνου ή όταν απουσιάζετε και να λαμβάνετε υπόψη τόσο την αίσθηση άνεσης στον εσωτερικό χώρο όσο και τα επίπεδα υγρασίας».

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Τάμερ Σαγιέντ, τεχνικός συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, ο οποίος προτείνει ως κατάλληλο εύρος θερμοκρασίας για το φθινόπωρο τους 17,8°C έως 20°C. Όπως αναφέρει, η ρύθμιση μπορεί να προσαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας ή το βράδυ, ανάλογα με τις ανάγκες των ενοίκων. Η συγκεκριμένη θερμοκρασιακή ζώνη συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και περιορίζοντας τον κίνδυνο να παγώσουν οι σωληνώσεις σύμφωνα με το realsimple.com.

Χρειάζεται να αλλάζουμε τη θερμοκρασία από την ημέρα στη νύχτα;

Οι θερμοκρασίες το φθινόπωρο μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς οι νύχτες γίνονται αρκετά ψυχρές, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας ο καιρός παραμένει σχετικά ήπιος. Για τον λόγο αυτό, η προσαρμογή του θερμοστάτη ανάλογα με την ώρα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της άνεσης και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

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«Η προσαρμογή του θερμοστάτη μεταξύ ημέρας και νύχτας ενισχύει περαιτέρω την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας», σημειώνει ο Σαγιέντ. «Μειώστε τη θερμοκρασία τη νύχτα για καλύτερο ύπνο. Συνιστώ επίσης την αξιοποίηση έξυπνων θερμοστατών, οι οποίοι επιτρέπουν την αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων».

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του θερμοστάτη το φθινόπωρο είναι :

- Κατά τη διάρκεια της ημέρας: 20°C έως 21°C.

- Το βράδυ: 15,5°C έως 18,3°C.

- Όταν απουσιάζετε από το σπίτι: 12,8°C έως 15,5°C.

Είναι σωστό να απενεργοποιούμε εντελώς το σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού το φθινόπωρο;

Υπάρχουν ημέρες το φθινόπωρο κατά τις οποίες ο καιρός είναι τόσο ήπιος ώστε να μην απαιτείται ούτε θέρμανση ούτε ψύξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προσωρινή απενεργοποίηση του συστήματος μπορεί να αποτελεί μια λογική επιλογή.

«Σε μια τέτοια περίπτωση, οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να απενεργοποιήσουν προσωρινά το σύστημα και να αξιοποιήσουν τον φυσικό αερισμό, εφόσον οι εξωτερικές συνθήκες είναι ευχάριστες και η εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία παραμένουν σε ασφαλή και άνετα επίπεδα», αναφέρει η Λίνκολν.

Ωστόσο, η ίδια τονίζει ότι η πλήρης απενεργοποίηση του συστήματος δεν θα πρέπει να αποτελεί έναν αυτόματο κανόνα για ολόκληρη τη φθινοπωρινή περίοδο. Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν περιοχές με μέτρια υγρασία και θερμοκρασίες που διατηρούνται φυσιολογικά μεταξύ 15,5°C και 21°C. Σε αυτές τις συνθήκες, η λειτουργία του συστήματος μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσωπικές προτιμήσεις. Εάν προβλέπονται θερμοκρασίες παγετού, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η λειτουργία της θέρμανσης, ώστε να αποφεύγονται ζημιές στην κατοικία, όπως το πάγωμα των σωληνώσεων, και να προστατεύεται η ασφάλεια των ενοίκων.