Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η πανελλαδική σταθμισμένη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,564 ευρώ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αποκλίσεις που φτάνουν ακόμη και τα 30 λεπτά ανά λίτρο καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας διαφορετικές συνθήκες για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η πανελλαδική σταθμισμένη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,564 ευρώ ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές το κόστος ξεπερνά αισθητά αυτό το επίπεδο.

Την υψηλότερη μέση τιμή καταγράφει η Αιτωλοακαρνανία, με 1,824 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 26 λεπτά πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,750 ευρώ το λίτρο, η Φωκίδα με 1,650 ευρώ και οι Κυκλάδες με 1,646 ευρώ. Στις ακριβότερες περιοχές περιλαμβάνονται επίσης το Ηράκλειο, με 1,616 ευρώ, η Κέρκυρα με 1,610 ευρώ και η Ξάνθη με 1,600 ευρώ το λίτρο.

Υψηλότερες από τον πανελλαδικό μέσο όρο είναι οι τιμές και στα Ιωάννινα, όπου διαμορφώνονται στα 1,590 ευρώ, στη Λακωνία και τη Φλώρινα με 1,585 ευρώ, καθώς και στη Χίο με 1,584 ευρώ. Ακολουθούν η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Μαγνησία και τα Χανιά, όπου η μέση τιμή ανέρχεται στα 1,582 ευρώ ανά λίτρο. Η εικόνα δείχνει ότι οι υψηλές τιμές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στις νησιωτικές περιοχές, αλλά καταγράφονται και σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον αντίποδα, η χαμηλότερη μέση τιμή εντοπίζεται στη Δράμα, στα 1,523 ευρώ το λίτρο, ενώ ακολουθεί η Αττική με 1,526 ευρώ. Στις οικονομικότερες περιοχές συγκαταλέγονται επίσης η Εύβοια με 1,538 ευρώ, η Κορινθία με 1,541 ευρώ, καθώς και η Άρτα, οι Σέρρες και η Λέσβος, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,542 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,543 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Καστοριά και τη Σάμο η τιμή φτάνει τα 1,545 ευρώ.

Οι διαφορές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν μεταφράζονται στο συνολικό κόστος μιας παραγγελίας. Για την αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης, ένα νοικοκυριό στην Αιτωλοακαρνανία θα χρειαστεί, με βάση τις καταγεγραμμένες μέσες τιμές, 1.824 ευρώ, ενώ ένα αντίστοιχο νοικοκυριό στη Δράμα θα πληρώσει 1.523 ευρώ. Πρόκειται για διαφορά 301 ευρώ για την ίδια ακριβώς ποσότητα καυσίμου. Αντίστοιχα, στα Δωδεκάνησα η αγορά 1.000 λίτρων κοστίζει κατά μέσο όρο 1.750 ευρώ, στις Κυκλάδες 1.646 ευρώ και στο Ηράκλειο 1.616 ευρώ. Στην Αττική, η ίδια ποσότητα κοστίζει 1.526 ευρώ και στη Θεσσαλονίκη 1.543 ευρώ, ενώ με βάση τον πανελλαδικό σταθμισμένο μέσο όρο η δαπάνη ανέρχεται στα 1.564 ευρώ.