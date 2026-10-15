Τον Οκτώβριο του 2021, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης βρισκόταν περίπου στα 1,16 ευρώ το λίτρο, ενώ τον Οκτώβριο του 2022, στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης, είχε φτάσει κοντά στα 1,41 ευρώ.

Με σημαντικά αυξημένο κόστος θέρμανσης βρίσκονται αντιμέτωπα τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 ξεκινά με εκτιμώμενη τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, ακόμη και μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Πρόκειται για μια τιμή που επιβαρύνει αισθητά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες χρονιές, αποκαλύπτοντας τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής των επιδοτήσεων.

Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει τα νέα μέτρα ως ουσιαστική ασπίδα προστασίας απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, η σύγκριση με τις τιμές των προηγούμενων ετών δείχνει ότι οι καταναλωτές θα χρειαστεί να διαθέσουν εκατοντάδες ευρώ περισσότερα για να προμηθευτούν την ίδια ποσότητα πετρελαίου.

Ακριβότερο κατά 38% από το 2025 και κατά 31% από το 2024

Η εξέλιξη των τιμών εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης την τελευταία πενταετία αποτυπώνει τις μεγάλες διακυμάνσεις στην ελληνική αγορά, αλλά και το γεγονός ότι η φετινή τιμή επιστρέφει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Τον Οκτώβριο του 2021, η τιμή βρισκόταν περίπου στα 1,16 ευρώ το λίτρο, ενώ τον Οκτώβριο του 2022, στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης, είχε φτάσει κοντά στα 1,41 ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2023 διαμορφωνόταν περίπου στα 1,41 ευρώ το λίτρο, ενώ το 2024 υποχώρησε κοντά στα 1,18 ευρώ. Τον Οκτώβριο του 2025 η τιμή εκκίνησης ήταν περίπου 1,12 ευρώ.

Φέτος, με την εκτιμώμενη τιμή των 1,55 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζεται ακριβότερο κατά περίπου 38% σε σχέση με το 2025 και κατά 31% σε σχέση με το 2024.

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Ακόμη και σε σύγκριση με το 2021, πριν από την κορύφωση της ενεργειακής κρίσης, η επιβάρυνση φτάνει περίπου στο 34%, ενώ η φετινή τιμή ξεπερνά και τα επίπεδα του Οκτωβρίου 2022 και του Οκτωβρίου 2023.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος των πέντε προηγούμενων ενδεικτικών τιμών εκκίνησης, από το 2021 έως το 2025, διαμορφώνεται περίπου στα 1,26 ευρώ το λίτρο. Συνεπώς, η φετινή τιμή των 1,55 ευρώ είναι υψηλότερη κατά περίπου 29 λεπτά ή 23%.

Αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που προμηθεύεται 1.000 λίτρα πετρελαίου θα πληρώσει περίπου 290 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το μέσο κόστος εκκίνησης της προηγούμενης πενταετίας.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η σύγκριση με την περσινή χρονιά. Για την αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου, ένα νοικοκυριό που το 2025 χρειαζόταν περίπου 1.120 ευρώ, φέτος θα πρέπει να καταβάλει 1.550 ευρώ, δηλαδή 430 ευρώ περισσότερα.

Για κατανάλωση 1.500 λίτρων, η πρόσθετη επιβάρυνση φτάνει τα 645 ευρώ, ενώ για μια οικογένεια που χρειάζεται 2.000 λίτρα στη διάρκεια του χειμώνα, η διαφορά αγγίζει τα 860 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αφορούν το κόστος αγοράς πριν από την αφαίρεση τυχόν ατομικού επιδόματος θέρμανσης.

Τι δείχνει η σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ευρωπαϊκή σύγκριση αναδεικνύει μια διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική διάσταση της ενεργειακής ακρίβειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η σταθμισμένη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφωνόταν στα 1,732 ευρώ το λίτρο.

Η εκτιμώμενη ελληνική τιμή εκκίνησης των 1,55 ευρώ είναι χαμηλότερη κατά περίπου 18 λεπτά το λίτρο, δηλαδή κατά 10,5% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, η χαμηλότερη ονομαστική τιμή δεν σημαίνει απαραίτητα και μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για τους Έλληνες καταναλωτές. Η ουσιαστική σύγκριση πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αγοραστική δύναμη, το διαθέσιμο εισόδημα και το ποσοστό των οικογενειακών δαπανών που κατευθύνεται στην κάλυψη βασικών ενεργειακών αναγκών.

Η ιστορική εξέλιξη των ευρωπαϊκών τιμών είναι επίσης ενδεικτική. Τον Οκτώβριο του 2021 ο μέσος όρος της ΕΕ βρισκόταν κοντά στα 0,96 ευρώ το λίτρο, το 2022 είχε αυξηθεί περίπου στα 1,61 ευρώ, το 2023 είχε υποχωρήσει κοντά στα 1,24 ευρώ, το 2024 στα 1,06 ευρώ και το 2025 στα 0,95 ευρώ.

Ο μέσος όρος αυτών των πέντε ενδεικτικών ευρωπαϊκών τιμών διαμορφώνεται περίπου στα 1,16 ευρώ το λίτρο.

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 30%, αλλά μεγαλύτερος λογαριασμός

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, επιχειρώντας να περιορίσει τις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών. Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, ένα νοικοκυριό που πέρυσι δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει φέτος 650 ευρώ, ενώ ένα νοικοκυριό που λάμβανε 800 ευρώ θα εισπράξει 1.040 ευρώ.

Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν αρκεί απαραίτητα για να καλύψει την πραγματική επιβάρυνση.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας οικογένειας που καταναλώνει 1.000 λίτρα πετρελαίου τον χειμώνα.

Το 2025, με τιμή περίπου 1,12 ευρώ το λίτρο, η συνολική δαπάνη ανερχόταν στα 1.120 ευρώ. Εάν η οικογένεια λάμβανε επίδομα 500 ευρώ, η καθαρή επιβάρυνσή της περιοριζόταν στα 620 ευρώ.

Φέτος, με τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, η ίδια ποσότητα κοστίζει 1.550 ευρώ. Ακόμη και με αυξημένο επίδομα 650 ευρώ, η καθαρή δαπάνη ανεβαίνει στα 900 ευρώ.

Δηλαδή, παρά την αύξηση του επιδόματος κατά 30%, η οικογένεια θα πληρώσει 280 ευρώ περισσότερα ή περίπου 45% πάνω από την περσινή καθαρή επιβάρυνσή της.

Η διαφορά αποκαλύπτει τη βασική αδυναμία του κυβερνητικού σχεδιασμού: η αύξηση της ενίσχυσης δεν συνδέεται άμεσα με την πραγματική αύξηση του κόστους θέρμανσης που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια.

Παράλληλα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, πληρούν τις προϋποθέσεις για το επίδομα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά που θερμαίνονται με πετρέλαιο δεν θα λάβουν τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν και αυτά τις αυξημένες τιμές.

Για τις οικογένειες αυτές, η επιβάρυνση σε σχέση με το 2025 μπορεί να φτάσει τα 430 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη εισοδηματική αντιστάθμιση.