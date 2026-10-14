Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Ανοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Παράλληλα, η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ διατηρεί την αβεβαιότητα στις αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ, με παράδοση τον Δεκέμβριο, ενισχύονται κατά 1,24%, στα 107,02 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο, με παράδοση τον Νοέμβριο, καταγράφει άνοδο 1,18%, διαμορφούμενο στα 95,25 δολάρια το βαρέλι.

Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε μετά τη φονική επίθεση των Χούθι στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ, προκαλώντας στρατιωτική αντίδραση από τη Σαουδική Αραβία.

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό σαουδαραβική ηγεσία πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και αποθεμάτων καυσίμων των Χούθι στην Υεμένη. Εκπρόσωπος του συνασπισμού υποστήριξε ότι ελήφθησαν μέτρα για την αποφυγή απωλειών μεταξύ των αμάχων.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν παραμένει υψηλή, με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων απέρριψε τους ισχυρισμούς του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι η Τεχεράνη ελέγχει τα Στενά και ότι οποιοδήποτε αμερικανικό πολεμικό πλοίο προσεγγίσει την περιοχή θα βυθιστεί.

Σε ανάρτησή της, η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και οι περιφερειακοί σύμμαχοί τους διατηρούν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Φόβοι για νέες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους για νέες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, καθώς οποιαδήποτε διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να περιορίσει την προσφορά και να προκαλέσει νέο κύμα αυξήσεων στις διεθνείς τιμές.