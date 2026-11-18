Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού υποχωρούν κατά 56 σεντς ή 0,65%, στα 85,45 δολάρια το βαρέλι.

Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς η σημαντική αύξηση των αποθεμάτων αργού και καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες περιόρισε τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σε συνδυασμό με τις σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξακολουθεί να προκαλεί έντονη αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές, συγκρατώντας τις απώλειες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού υποχωρούν κατά 56 σεντς ή 0,65%, στα 85,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο Μπρεντ σημειώνει πτώση 16 σεντς ή 0,17%, διαμορφούμενο στα 92,98 δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου, τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5,28 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Νοεμβρίου. Παράλληλα, τα αποθέματα βενζίνης ενισχύθηκαν κατά 5,12 εκατομμύρια βαρέλια και τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων κατά 351.000 βαρέλια.

Παρά την πίεση που ασκούν στις τιμές τα αυξημένα αμερικανικά αποθέματα, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή παραμένουν καθοριστικός παράγοντας για την πορεία της αγοράς. Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την Τρίτη, ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν αμερικανικό στρατιωτικό σύστημα ραντάρ στο Μπαχρέιν, ενώ η Ουάσιγκτον απάντησε με επιθέσεις εναντίον εγκατάστασης εκτόξευσης πυραύλων στο ιρανικό νησί Κεσμ. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές με τη μεσολάβηση του Ομάν και του Κατάρ. Πρόσθετη ανησυχία προκάλεσε επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου μεταφοράς υγραερίου στα Στενά του Ορμούζ, η οποία ανάγκασε το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η ομαλοποίηση των πετρελαϊκών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένει ανέφικτη υπό τις σημερινές συνθήκες, παρά την αξιοποίηση εναλλακτικών διαδρομών εξαγωγής. Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης ότι εξαπέλυσαν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο αντλιοστασίων του σαουδαραβικού αγωγού Ανατολής-Δύσης.

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Ο συγκεκριμένος αγωγός χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου προς το λιμάνι Γιανμπού, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Οι εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.