Μειώσεις τιμών έως και 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων θα ισχύσουν από τις 18 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γιορτές για Όλους» του υπουργείου Ανάπτυξης.

Μειώσεις τιμών έως και 25% σε περισσότερους από 300 κωδικούς προϊόντων φέρνει η νέα εορταστική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης με την ονομασία «Γιορτές για Όλους», όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης.

Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια από τις 18 έως τις 31 Δεκεμβρίου και θα αφορά συνολικά 25 κατηγορίες προϊόντων, με στόχο την ελάφρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών ενόψει των Χριστουγέννων.

Ποια προϊόντα θα έχουν μειωμένες τιμές

Στη λίστα των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στο μέτρο περιλαμβάνονται τόσο βασικά είδη διατροφής όσο και προϊόντα με αυξημένη ζήτηση κατά την εορταστική περίοδο.

Ειδικότερα, μεταξύ των κατηγοριών βρίσκονται το ελαιόλαδο, τα σοκολατοειδή, τα μπισκότα, τα τσουρέκια, οι βασιλόπιτες, το κρέας, τα αναψυκτικά, οι σάλτσες, ο καφές, τα αυγά, το γάλα, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί και τα τυριά.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Σπανάκη, οι μειώσεις θα αγγίζουν το 25% για την πλειονότητα των προϊόντων, ενώ μικρότερα ποσοστά προβλέπονται για το κρέας και τα γλυκά.

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Έκκληση για συμμετοχή των επιχειρήσεων

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κάλεσε τις επιχειρήσεις να ενταχθούν στην πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι βασικός στόχος είναι να περιοριστεί περαιτέρω το κόστος των αγορών και να στηριχθούν τα νοικοκυριά κατά την εορταστική περίοδο.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα συνεχιστούν, αναγνωρίζοντας ότι οι πιέσεις στην αγορά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση.