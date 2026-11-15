Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα το ΑΤΜ να υποστεί εκτεταμένες ζημιές και ουσιαστικά να καταστραφεί.

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (15/11) ένα ΑΤΜ που βρισκόταν στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ στο Νέο Ηράκλειο, με τους δράστες να προκαλούν ισχυρή έκρηξη, να αφαιρούν τις κασετίνες με τα χρήματα και στη συνέχεια να εξαφανίζονται.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:45, στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Σκουφά, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Οι άγνωστοι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που ήταν εγκατεστημένο στην πρόσοψη καταστήματος σούπερ μάρκετ και χρησιμοποίησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό για να το παραβιάσουν.

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Αμέσως μετά την έκρηξη, οι δράστες κινήθηκαν προς το κατεστραμμένο μηχάνημα, αφαίρεσαν τις κασετίνες που περιείχαν τα χρήματα και εγκατέλειψαν γρήγορα το σημείο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διαφυγή τους πραγματοποιήθηκε με δύο διαφορετικά οχήματα, τα οποία χρησιμοποίησαν για να απομακρυνθούν προς άγνωστη κατεύθυνση.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές χρηματικό ποσό που κατάφεραν να αποσπάσουν από το ΑΤΜ, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από την έκρηξη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.