Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σχεδιάζει νέο πακέτο μειώσεων σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προβλέπει η δράση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή «Γιορτές για όλους». Η ενέργεια αφορά 25 κωδικούς προϊόντων ενόψει των Χριστουγέννων μεταξύ των οποίων αναμένεται να είναι το κρέας, και ειδικότερα το αρνί και η γαλοπούλα, που δεν είχαν ενταχθεί στις προηγούμενες φάσεις της πρωτοβουλίας.

Η διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη υποστήριξε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις επιδιώκονται μειώσεις μεγαλύτερες από το 5% που είχε τεθεί ως ελάχιστος στόχος στα αγαθά που είναι μέρος της πρωτοβουλίας, ενώ έχουν συγκεντρωθεί έως τώρα περίπου 60 κωδικοί προϊόντων που αναμένεται να αυξηθούν όσο πλησιάζουμε την περίοδο των εορτών.

Οι ανακοινώσεις για το «καλάθι» των εορτών αναμένονται έως το τέλος Νοεμβρίου. Ειδικότερα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο εφαρμόστηκε το πρώτο πάγωμα τιμών, ενώ τον Σεπτέμβριο ξεκίνησαν σταδιακά οι μειώσεις σε βασικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος, οι κωδικοί ξεπερνούν τους 1.100 με μέση μείωση 7,1% στις τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Δέσποινα Τσαγγάρη.

Για την περίοδο των προσφορών, όπως η Black Friday, είπε ότι οι διαδικτυακές αγορές διευκολύνουν τους ελέγχους, καθώς οι τιμές μπορούν να παρακολουθούνται ευκολότερα σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα.

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Σε αναφορά της στο προσωπικό της Αρχής, υποστήριξε ότι οι διαθέσιμοι ελεγκτές δεν επαρκούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Όπως είπε, προβλέπεται η σταδιακή ενίσχυση των ελέγχων από τη νέα χρονιά, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Αρχής.