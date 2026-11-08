Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ανήμερα του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κατά τον χαιρετισμό του από την Σχολή Ικάρων σήμερα 8 Νοεμβρίου 2026, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι βασικός πυλώνας της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας». Παράλληλα, όπως τόνισε, «η καθημερινή προσφορά στην κοινωνία και στον πολίτη επιβεβαιώνει τον δεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική κοινωνία».

Αναλυτικά:

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Σχολή Ικάρων, για τον εορτασμό του προστάτη της Πολεμικής μας Αεροπορίας, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Όπως ορθότατα παρατήρησε προηγουμένως ο Aρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, η Αεροπορία μας, η Πολεμική μας Αεροπορία, είναι βασικός πυλώνας της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.



Συνιστά έναν από τους κύριους εγγυητές της κυριαρχίας μας, της δυνατότητας άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε αυτόβουλοι και αυτεξούσιοι. Παράλληλα, η καθημερινή προσφορά στην κοινωνία και στον πολίτη επιβεβαιώνει τον δεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων με την ελληνική κοινωνία.



Και η «Ατζέντα 2030» είναι η Ατζέντα με την οποία αναμορφώνουμε τα πάντα, σε μια ολιστική προσέγγιση, με μια τελικά αεροπορική δύναμη 200 σύγχρονων μαχητικών πλατφορμών που θα περιβάλλονται και θα κατευθύνουν εκατοντάδες Μη Επανδρωμένα οχήματα. Με για πρώτη φορά στην ιστορία μας δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού με airtankers, με αναγεννημένο και ενισχυμένο το δυναμικό μας με αεριωθούμενα μεταγωγικά αεροσκάφη, με προσανατολισμό και στο διάστημα, με σειρά δορυφόρων και Διεύθυνση Διαστήματος, επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία μας.



Με Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, με δημιουργία ενιαίου Θόλου αντιαεροπορικής προστασίας, με πράγματα που η Πατρίδα μας δεν είχε στη διάθεσή της στην προηγούμενη ιστορία της. Συνολικά, με μια Αεροπορία ικανή που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Θέλω να εκφράσω, στο ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό, την καθημερινή προσήλωση στο καθήκον. Θέλω να ευχηθώ στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, και στις οικογένειες που σας στηρίζουν, υγεία, δύναμη, ευτυχία και κάθε καλό. Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία, χρόνια πολλά σε όλους. Ζήτω η Ελλάς!».