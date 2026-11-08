Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Μήνυμα με αφορμή την εορτή του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, απηύθυνε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τιμώντας τους Έλληνες πιλότους και το σύνολο των στελεχών που καθημερινά υπηρετούν την προστασία της εθνικής κυριαρχίας.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στην προάσπιση της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η Πολεμική Αεροπορία, μέσα από τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, την απόκτηση σύγχρονων οπλικών συστημάτων και την ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Όπως σημείωσε, η Πολεμική Αεροπορία αποτελεί ισχυρό πυλώνα της εθνικής άμυνας, με το αμυντικό της αποτύπωμα να ενισχύεται μέσω της ένταξης μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, προηγμένων αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών συστημάτων, καθώς και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Αναλυτικά:

«Χρόνια πολλά στους πιλότους, οι οποίοι προασπίζονται καθημερινά στους αιθέρες την εθνική μας κυριαρχία, όπως και σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες της Πολεμικής μας Αεροπορίας, για την εορτή του προστάτη τους, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

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Η Πολεμική Αεροπορία, ισχυρός πυλώνας της εθνικής μας άμυνας, περνά σε μια νέα εποχή, με τα σύγχρονα μαχητικά 5ης γενιάς, τα προηγμένα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα και τα UAV.

Στον εκσυγχρονισμένο μεταγωγικό της στόλο, προστίθενται σύντομα 3 KC – 390 Millennium, που θα της προσφέρουν νέες επιχειρησιακές δυνατότητες, με τον εναέριο ανεφοδιασμό.

Για πρώτη φορά επίσης, η Ελλάδα θα έχει παρουσία στο διάστημα, με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της Διοίκησης Διαστήματος και την ένταξη σειράς δορυφόρων στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, όπως και στον εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών μας.

To πιο πολύτιμο στοιχείο, όμως, της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι τα στελέχη της. Αποτελούν ασπίδα της χώρας, αλλά και πολύτιμο στήριγμα της ελληνικής κοινωνίας, με τις αποστολές αεροδιακομιδών, έρευνας & διάσωσης και αεροπυρόσβεσης, όπου και όποτε απαιτηθεί.

Ιδίως σήμερα, η σκέψη μας στρέφεται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη σε εκείνους που απογειώθηκαν για να υπερασπιστούν την Πατρίδα και δεν προσγειώθηκαν.

«Αιέν Υψικρατείν».

{https://x.com/NikosDendias/status/2119323960634450106}