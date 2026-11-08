Γιατί ο Πιερρακάκης ακολουθεί το ...δόγμα Μάο - ποιοι μιλούν τη Δευτέρα στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη.

Μπορεί στην Ελλάδα να θεωρούμε πως οι ...Δελφοί είναι το κέντρο της γης (οι αρχαίοι είχαν και λόγους αλλά και θεωρίες να το πιστεύουν), αλλά δυστυχώς η ατζέντα στον κόσμο είναι πολύ διαφορετική από αυτή που θεωρούμε στη χώρα μας πολιτικοί και δημοσιογράφοι ότι είναι.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα, για παράδειγμα, θα συμμετάσχει ο Μαρκ Ρούτε, ώστε να ληφθούν αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της άμυνας.

Η επιλογή των Βρυξελλών για προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της πολεμικής βιομηχανίας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα πως οι πιθανότητες εισόδου της ΕΕ σε πολεμικές αναμετρήσεις όλο και αυξάνουν.

Και σίγουρα είναι ένας από τους λόγους που οι πολίτες της Ένωσης βρίσκονται όλο και περισσότερο σε δυσχερή θέση.

Ο Πιερρακάκης και το δόγμα του ...Μάο!

Η στρατηγική του Μάο για να κερδίσει η Επανάσταση στην Κίνα έχει μείνει στην ιστορία: Από την περιφέρεια, κυκλώνουμε το κέντρο. Με αποτέλεσμα η Κόκκινη Στρατιά να μπει στο Πεκίνο.

Μια παρόμοια στρατηγική ακολουθεί και ο Κυριάκος Πιερρακάκης για την επόμενη μέρα στη ΝΔ, όποτε και αν αυτή έρθει.

Μέρος των μέσων ενημέρωσης συγκεντρώνει την προσοχή του για τις συναντήσεις του «τσάρου» της οικονομίας και προέδρου του Eurogroup με βουλευτές, στελέχη κοκ.

Δεν είναι όμως αυτή η μεγάλη δύναμή του, όσο και όλα αυτά τα πράττει και μάλιστα χωρίς να το διαφημίζει δημοσίως.

Η μεγάλη δύναμή του είναι οι διεθνείς του διασυνδέσεις, τα αποτελέσματα στην οικονομία, η διαμόρφωση μιας πλατφόρμας για το μέλλον της Ελλάδας- και σε αυτά πρωτίστως επενδύει.

Συμφωνείς, διαφωνείς με τις πολιτικές του «τσάρου» οφείλεις να παραδεχθείς πως η στρατηγική του είναι ορθή. Ορθότατη. Και γι΄ αυτό έχει ήδη έχει αναδειχθεί στον βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Νίκου Δένδια.

Το φάντασμα του Βενιζέλου

Για να παραφράσουμε τον Κάολο Μαρξ (τόσα έχει πάθει και αυτός από υποστηρικτές του, ελπίζουμε ετούτο να μην το πειράξει τόσο) ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη. Το φάντασμα του ...Ευάγγελου Βενιζέλου.

Τόσο το Μαξίμου, όσο και η Χαριλάου Τρικούπη, με διαρροές προς φιλικά τους μέσα, τον εμφανίζουν να στηρίζει είτε τον Μητσοτάκη είτε τον Ανδρουλάκη.

Στην πραγματικότητα όμως γνωρίζουν τόσο τη σκέψη όσο και τη στρατηγική του Ευ. Βενιζέλου.

Και τις φοβούνται.

Γι΄ αυτό και επιχειρούν να τον φέρουν στα μέτρα τους.

Δύσκολο -ακόμα και αν δεν καταφέρει να πετύχει τους στόχους του!

Σώνει και καλά ότι πάει ο Χαρίτσης στο ΠΑΣΟΚ!

Επιμένουν πολλά μέσα ενημέρωσης ότι ο Αλέξης Χαρίτσης βρίσκεται ante portas της Χαριλάου Τρικούπη.

Τι και αν έχει να μιλήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη σχεδόν από την ημέρα που παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Νέας Αριστεράς, αν και ο ένας έχει καλή γνώμη για τον άλλον. Τι και αν οι πληροφορίες τον φέρουν να ανοίγονται δίαυλοι με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Άλλωστε ποτέ μην αφήνεις την πραγματικότητα να σου χαλάει μια καλή ιστορία!

Η ιστορία θυμίζει ...Γκουσγκούνη, που χτυπάει την πόρτα έχοντας πίτσες, δυο κυρίες του απαντούν "μα εμείς δεν παραγγείλαμε" αλλά αυτός το ...χαβά του :"Παραγγείλατε, δεν παραγγείλατε, εγώ θα σας γ..."!

Τη Δευτέρα η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη

Τη Δευτέρα παρουσιάζεται το βιβλίο του Νίκου Χριστοδουλάκη «Μετά τα μνημόνια- Οι χαμένες ευκαιρίες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Παπαζήση" και που τον πρόλογό του προδημοσίευσαν στις 16 Οκτωβρίου τα «Παιχνίδια Εξουσίας».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος, Φαίη Μακαντάση, διευθύντρια ερευνών διαΝΕΟσις, Μιλτιάδης Νεκτάριος και ο συγγραφέας, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Χρίστος Δόγας, διευθυντής του «Οικονομικού Ταχυδρόμου»

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Διευθύντρια των εκδόσεων «Παπαζήση».

Να πάμε- στην ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, στις 6 το απόγευμα.