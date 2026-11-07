Μια νέα αναφορά στον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη έκανε η Φαίη Σκορδά, το πρωί του Σαββάτου (7/11), μέσα από την εκπομπή της «For You» στον ΑΝΤ1.
Η παρουσιάστρια δέχτηκε ερώτηση από τον Άρη Καβατζίκη σχετικά με το πότε σκοπεύει να παντρευτεί τον σύντροφό της, με την ίδια να απαντά με χιούμορ, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την προβολή συνέντευξης του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, γνωστού ως «Τσολιά», όταν οι συνεργάτες της έστρεψαν την κουβέντα στην προσωπική της ζωή.
«Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά»
Ο Άρης Καβατζίκης θέλησε να μάθει εάν υπάρχουν νεότερα για τον γάμο της, λέγοντας: «Δε θα του απαντήσεις σε αυτό που σε ρώτησε; Ρώτησε αν έχουμε κανένα νέο. Καλοκαίρι ακούω, λέει».
Η Φαίη Σκορδά απάντησε: «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να κάνω και τον σταυρό μου με όλα αυτά που γίνονται».
Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε συναντήσει τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου, οι οποίοι τον ρώτησαν πότε θα παντρευτεί η παρουσιάστρια, εκφράζοντας τη χαρά τους για εκείνη.
Όπως της μετέφερε, τους απάντησε ότι θα τους ενημερώσει η ίδια όταν βρεθούν καλεσμένοι στην εκπομπή της.
«Μέχρι το καλοκαίρι», περιορίστηκε να πει η Φαίη Σκορδά.
Τα σχέδια για τον γάμο με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Η παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης διατηρούν σχέση εδώ και περίπου πέντε χρόνια, ενώ συγκατοικούν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Η Φαίη Σκορδά έχει αποκαλύψει ότι επιθυμεί έναν θρησκευτικό γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζουν να γιορτάσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα.
Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, ο γάμος τοποθετείται χρονικά την άνοιξη του 2027, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία.