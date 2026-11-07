Η παρουσιάστρια δέχτηκε ερώτηση από τον Άρη Καβατζίκη σχετικά με το πότε σκοπεύει να παντρευτεί τον σύντροφό της.

Μια νέα αναφορά στον επικείμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη έκανε η Φαίη Σκορδά, το πρωί του Σαββάτου (7/11), μέσα από την εκπομπή της «For You» στον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε ερώτηση από τον Άρη Καβατζίκη σχετικά με το πότε σκοπεύει να παντρευτεί τον σύντροφό της, με την ίδια να απαντά με χιούμορ, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά την προβολή συνέντευξης του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, γνωστού ως «Τσολιά», όταν οι συνεργάτες της έστρεψαν την κουβέντα στην προσωπική της ζωή.

«Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά»

Ο Άρης Καβατζίκης θέλησε να μάθει εάν υπάρχουν νεότερα για τον γάμο της, λέγοντας: «Δε θα του απαντήσεις σε αυτό που σε ρώτησε; Ρώτησε αν έχουμε κανένα νέο. Καλοκαίρι ακούω, λέει».

Η Φαίη Σκορδά απάντησε: «Μέχρι το καλοκαίρι, να είμαστε καλά, να κάνω και τον σταυρό μου με όλα αυτά που γίνονται».

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Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε συναντήσει τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου, οι οποίοι τον ρώτησαν πότε θα παντρευτεί η παρουσιάστρια, εκφράζοντας τη χαρά τους για εκείνη.

Όπως της μετέφερε, τους απάντησε ότι θα τους ενημερώσει η ίδια όταν βρεθούν καλεσμένοι στην εκπομπή της.

«Μέχρι το καλοκαίρι», περιορίστηκε να πει η Φαίη Σκορδά.

Τα σχέδια για τον γάμο με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Η παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Αθανασιάδης διατηρούν σχέση εδώ και περίπου πέντε χρόνια, ενώ συγκατοικούν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Η Φαίη Σκορδά έχει αποκαλύψει ότι επιθυμεί έναν θρησκευτικό γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζουν να γιορτάσουν με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει, ο γάμος τοποθετείται χρονικά την άνοιξη του 2027, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία.