Μετά τη σύλληψή του, ο 71χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στη σύλληψη ενός 71χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση ληστείας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (6/11), από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο 71χρονος είχε καταδικαστεί από το Μονομελές Εφετείο Πατρών σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του, προκειμένου να εκτελεστεί η εκκρεμής δικαστική απόφαση. Μετά τη σύλληψή του, ο 71χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.