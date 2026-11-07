Οι ερευνητές ελπίζουν ότι οι επόμενες αποστολές θα αποκαλύψουν περισσότερα για την καθημερινότητα των ναυαγών και τις συνθήκες επιβίωσής τους.

Τα ίχνη ενός πιθανού καταυλισμού ναυαγών του 19ου αιώνα εντόπισαν αρχαιολόγοι σε ένα από τα πιο απομονωμένα νησιά της Νότιας Αμερικής, φέρνοντας στο φως μια ιστορία επιβίωσης που ενδέχεται να συνδέεται με έναν διάσημο Αργεντινό ναυτικό.

Η ανακάλυψη έγινε στο Isla de los Estados, ένα παγωμένο νησί κοντά στη Γη του Πυρός, στα νότια της Αργεντινής, όπου οι ισχυροί άνεμοι και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες καθιστούν την πρόσβαση εξαιρετικά απαιτητική.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Antiquity, τα ευρήματα ενδέχεται να ανήκουν στο πλήρωμα του πλοίου Espora, το οποίο ναυάγησε το 1873.

Το ναυάγιο και οι δύο μήνες επιβίωσης

Το Espora συνδεόταν με τον Λουίς Πιέδρα Μπουένα, γνωστό Αργεντινό ναυτικό, ο οποίος είχε αναπτύξει εμπορική και ανθρωπιστική δραστηριότητα στην περιοχή.

Το 1873, ο ίδιος και το πλήρωμά του πραγματοποιούσαν αποστολή για τη συλλογή πιγκουίνων με σκοπό την παραγωγή λαδιού, όταν το πλοίο ναυάγησε.

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Οι ναυτικοί παρέμειναν αποκλεισμένοι στο νησί για περισσότερους από δύο μήνες.

Για να επιβιώσουν, αξιοποίησαν προμήθειες και υλικά από το κατεστραμμένο σκάφος, κατασκευάζοντας τελικά ένα νέο, μικρότερο πλοίο, το Luisito, με το οποίο κατάφεραν να επιστρέψουν στην Πούντα Αρένας.

Τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο νησί

Τον Ιανουάριο του 2026, αρχαιολογική ομάδα πραγματοποίησε έρευνα στον όρμο Lacroix, στον κόλπο Franklin.

Στη βάση ενός απότομου λόφου, κοντά σε ρυάκι, οι ερευνητές εντόπισαν γυάλινες χάντρες, ένα μπουκάλι, μεταλλικά ελάσματα και κεραμικά κουμπιά με τέσσερις οπές.

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται επίσης ένα γυάλινο πρίσμα καταστρώματος, που χρησιμοποιούνταν για τον φωτισμό των εσωτερικών χώρων των πλοίων, και ένας μεταλλικός σύνδεσμος πηδαλίου.

Οι αρχαιολόγοι εξέτασαν ακόμη τμήματα ξύλινων σκαριών, ανακαλύπτοντας ένα επιπλέον κομμάτι κοντά στην ακτή.

Το μυστήριο που παραμένει άλυτο

Παρά τις ενδείξεις, οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν ότι ο καταυλισμός ανήκε στον Πιέδρα Μπουένα και στο πλήρωμά του.

Ορισμένα ευρήματα δεν συμφωνούν πλήρως με τις ιστορικές περιγραφές για τη διάλυση του Espora, ενώ δεν έχει εντοπιστεί το σημείο όπου κατασκευάστηκε το Luisito.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον αρχαιολόγο Νικολάς Τσιάρλο από το Πανεπιστήμιο του Κάδιθ, σχεδιάζει νέες αναλύσεις των ξύλινων τμημάτων.

Το νησί, που φιλοξενούσε έναν ιστορικό φάρο ο οποίος ενέπνευσε τον Ιούλιο Βερν να γράψει το μυθιστόρημα «Ο φάρος στην άκρη του κόσμου», εξακολουθεί να κρύβει στοιχεία της ναυτικής ιστορίας του.

Πηγή phys.org