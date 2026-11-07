Στήθος με στήθος κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Θρίλερ στην καταμέτρηση.

Σε εκλογικό θρίλερ εξελίσσεται η αναμέτρηση στη Νέα Ζηλανδία, καθώς το κυβερνών Εθνικό Κόμμα και το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα εμφανίζονται ισόπαλα, με ποσοστό 29,4% το καθένα, μετά την καταμέτρηση περισσότερων από τις μισές ψήφους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εκλογική Επιτροπή το Σάββατο (7/11), η διαφορά μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πολιτικών δυνάμεων είναι πρακτικά μηδενική στο συγκεκριμένο στάδιο, αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της επόμενης κυβέρνησης.

Η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο οικονομικών πιέσεων, με το κόστος ζωής, την απασχόληση και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η μάχη Λάξον και Χίπκινς

Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον, επικεφαλής του Εθνικού Κόμματος, επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, έχοντας δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πολιτική και στη δέσμευση ότι δεν θα επιβάλει νέους φόρους.

Απέναντί του βρίσκεται ο ηγέτης των Εργατικών, Κρις Χίπκινς, ο οποίος διεκδικεί την επιστροφή του κόμματός του στην κυβέρνηση.

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Η προεκλογική συζήτηση επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην οικονομική ανάπτυξη και στο στεγαστικό πρόβλημα.

Καθοριστικός ο ρόλος των μικρότερων κομμάτων

Το εκλογικό σύστημα της Νέας Ζηλανδίας βασίζεται στη μικτή αναλογική εκπροσώπηση, γεγονός που καθιστά τις κυβερνητικές συνεργασίες ιδιαίτερα σημαντικές.

Οι πολίτες διαθέτουν δύο ψήφους, μία για το κόμμα της επιλογής τους και μία για τον υποψήφιο της εκλογικής τους περιφέρειας.

Η σύνθεση του Κοινοβουλίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ποσοστά των κομμάτων, ενώ για την είσοδο μέσω της κομματικής ψήφου απαιτείται συνήθως ποσοστό τουλάχιστον 5%, εκτός εάν ένα κόμμα κερδίσει έδρα σε περιφέρεια.

Μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που παρακολουθούνται στενά βρίσκεται το Opportunity Party, το οποίο στα πρώτα αποτελέσματα κινείται πάνω από το εκλογικό όριο.

Πότε θα ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα

Παρά την πρόοδο της καταμέτρησης, η εκλογική εικόνα παραμένει προσωρινή.

Η Εκλογική Επιτροπή έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων για τις 27 Νοεμβρίου, όταν θα έχουν συνυπολογιστεί και οι ειδικές ψήφοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εκείνες των ψηφοφόρων του εξωτερικού.

Εφόσον απαιτηθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ κομμάτων για τον σχηματισμό κυβέρνησης, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριστικοποίηση της καταμέτρησης.