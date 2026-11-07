Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από ελέγχους σε εκατοντάδες ΑΦΜ επιχειρήσεων, στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλλήψεις έχουν φτάσει μέχρι στιγμής τις 15, ενώ η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται ο αριθμός των συλληφθέντων να αυξηθεί. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από τη ΔΕΟΣ, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους φορολογικών στοιχείων και ΑΦΜ εκατοντάδων επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και απάτης, με τις αρχές να εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν την έκταση της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή περισσότερων προσώπων.

Η έρευνα φέρεται να αφορά πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες που είχαν απασχολήσει τις αρχές στην υπόθεση που έγινε γνωστή ως «Χωριάτικο», χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των υποθέσεων.