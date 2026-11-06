Απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το αίτημα της προσωρινής αναστολής της έξωσης.

Απορρίφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του parallaximag, το αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας που είχε καταθέσει ηλικιωμένο ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποτραπεί η έξωσή του από την κατοικία όπου διέμενε, μέχρι να εκδικαστεί η αγωγή για την ακύρωση του συμβολαίου πώλησης του ακινήτου.

Την ίδια ώρα, έξω από την πολυκατοικία όπου βρίσκεται το διαμέρισμα έχουν συγκεντρωθεί άτομα, με στόχο να εμποδίσουν την απομάκρυνση των δύο ηλικιωμένων.

Η υπόθεση αφορά το σπίτι στο οποίο ζούσε το ζευγάρι, το οποίο βγήκε σε πλειστηριασμό και πουλήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η οικογένεια είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία της έξωσης, έως ότου εξεταστεί η αγωγή με την οποία επιδιώκει την ακύρωση του συμβολαίου πώλησης.

Η περιπέτεια των δύο ηλικιωμένων

Πρόκειται για δύο χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες επιβίωσης. Ο 77χρονος άνδρας, Λ. Π., είναι καρκινοπαθής και βρίσκεται υπό θεραπεία, ενώ πάσχει από άνοια και έχει υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ζευγάρι είναι πολιτικοί πρόσφυγες από την Τσεχοσλοβακία.

Μιλώντας για την περιπέτεια που βιώνει η οικογένειά της, η 75χρονη γυναίκα περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε ότι πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε προηγηθεί επίσημη ενημέρωση.

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«Ήρθαν την περασμένη Πέμπτη και μου είπαν έτσι ξερά: σε τρεις μέρες βγαίνεις. Δεν είχαμε πάρει κανένα ειδοποιητήριο, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μόνο προφορικά μας το ανακοίνωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η υπόθεση συνδέεται με δάνειο που είχε λάβει ο γιος τους, για το οποίο οι ίδιοι είχαν υπογράψει ως εγγυητές. Η 75χρονη υποστήριξε ότι το δικό τους σπίτι είχε αποπληρωθεί και ότι η απώλειά του συνδέεται αποκλειστικά με την εγγύηση που είχαν δώσει στο παιδί τους.

«Δεν χρωστάμε το σπίτι. Μπήκαμε εγγυητές στο παιδί μας. Το σπίτι το έχουμε ξεπληρώσει», τόνισε.

Η ίδια αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο φιλοξενούνται από φίλη τους, ενώ ο σύζυγός της, εξαιτίας της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του, δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τι έχει συμβεί.

Η έκκληση της οικογένειας για δικαστική προστασία

Για την υπόθεση είχε μιλήσει και ο γιος του ηλικιωμένου ζευγαριού, εξηγώντας ότι η κατάσχεση της κατοικίας των γονιών του συνδέεται με το στεγαστικό δάνειο που είχε λάβει ο ίδιος, για το οποίο ο πατέρας του είχε μπει εγγυητής.

Όπως ανέφερε, η τράπεζα προχώρησε στην κατάσχεση του σπιτιού των γονιών του, καθώς είχε προηγηθεί και η κατάσχεση της δικής του κατοικίας.

Η οικογένεια ζητά να της δοθεί η δυνατότητα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να εξασφαλίσει την παραμονή των δύο ηλικιωμένων στο σπίτι τους μέχρι να υπάρξει δικαστική απόφαση για την υπόθεση.

«Θέλουμε να πάμε στα δικαστήρια, να βγει μια απόφαση που να μας λέει ότι μπορούμε να μείνουμε, όχι να έρχονται και να μας ανακοινώνουν ότι σε τρεις μέρες θα πρέπει να φύγουμε, χωρίς να μας δίνουν χρόνο ούτε για να μαζέψουμε τα πράγματά μας. Εμείς τους γονείς τους πήραμε από εδώ, γιατί δεν θα το άντεχαν», είχε δηλώσει ο γιος του ζευγαριού.