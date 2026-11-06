Η απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της αναλογικότητας κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ιδίως όταν ο παραβάτης έχει αναλάβει με δική του πρωτοβουλία την ευθύνη των πράξεών του και έχει εξαλείψει τις οικονομικές συνέπειές τους για το Δημόσιο.

Σημαντική δικαστική απόφαση για την επιβολή φορολογικών προστίμων εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακυρώνοντας πρόστιμο ύψους 424.839,82 ευρώ που είχε επιβληθεί σε επαγγελματία λογιστή για τη δημιουργία πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Με την υπ’ αριθμ. 1531/2026 απόφασή του, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη δύο καθοριστικά στοιχεία: την οικειοθελή αποκάλυψη της παράβασης από τον ίδιο τον υπαίτιο, πριν από την έναρξη οποιουδήποτε φορολογικού ελέγχου, και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που είχε υποστεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο επαγγελματίας λογιστής προχώρησε αυτοβούλως στη γνωστοποίηση των παραβάσεων, χωρίς να έχει προηγηθεί ελεγκτική διαδικασία από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Παράλληλα, αποκατέστησε στο σύνολό της τη δημοσιονομική ζημία, γεγονός που αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη δικαστική κρίση.

Η απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της αναλογικότητας κατά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ιδίως όταν ο παραβάτης έχει αναλάβει με δική του πρωτοβουλία την ευθύνη των πράξεών του και έχει εξαλείψει τις οικονομικές συνέπειές τους για το Δημόσιο.

Η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία ολοένα και συχνότερα απασχολούν τη Δικαιοσύνη σύνθετες υποθέσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με εμπλεκόμενους, μεταξύ άλλων, επαγγελματίες του λογιστικού και χρηματοοικονομικού κλάδου.

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Τέλος, η απόφαση 1531/2026 του ΣτΕ αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σημείο αναφοράς στον νομικό διάλογο σχετικά με τα όρια των φορολογικών κυρώσεων και τη βαρύτητα που πρέπει να αποδίδεται στην έμπρακτη μεταμέλεια, την οικειοθελή συμμόρφωση και την αποκατάσταση της ζημίας του Δημοσίου.