Δύο φορές επιβλήθηκαν κυρώσεις για τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση της διοίκησης χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν κατεδαφιστεί τα αυθαίρετα τμήματα του ξενοδοχείου που είναι οι δύο τελευταίοι όροφοι όπου φιλοξενείται και το roof garden.

Επτά ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η άδεια δόμησης με την οποία είχε επιτραπεί η ανέγερση του δεκαόροφου ξενοδοχείου Coco-Mat, στην περιοχή του Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών.

Κι όμως, από το 2109 που εκδόθηκε εκείνη η απόφαση έως και σήμερα, παραμένει ουσιαστικά «κενό γράμμα» καθώς έχει καταστεί, παρά τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης της Ολομέλειας του ΣτΕ, ανεφάρμοστη! Δύο φορές μάλιστα επιβλήθηκαν κυρώσεις για τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση της διοίκησης χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν κατεδαφιστεί τα αυθαίρετα τμήματα του ξενοδοχείου που είναι οι δύο τελευταίοι όροφοι όπου φιλοξενείται και το roof garden.

Ούτε όμως καταβλήθηκαν ποτέ τα δύο αυτά πρόστιμα (με πιο πρόσφατο αυτό του περασμένου Απριλίου, ύψους 10.000 ευρώ) στους αιτούντες κατοίκους της περιοχής του Μακρυγιάννη.

Τρίτο πρόστιμο για μη συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ

Έτσι, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας επανήλθε, για τρίτη φορά, υποχρεώνοντας το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλλει νέο, διπλάσιο πρόστιμο, ύψους 20.000 ευρώ για την άρνησή του να σεβαστεί την απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση πάντως που δεν δοθεί ούτε τώρα, το ποσό αυτό από το Υπουργείο Οικονομικών, τότε τη σχετική υποχρέωση θα πρέπει να αναλάβει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Σύμφωνα με το υπ’αρ. 18/2026 Πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης (άρθρο 2 του ν. 3068/2002) της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Εισηγητής: Χ. Παπανικολάου, Σύμβουλος) διαπιστώθηκε «η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, με την οποία είχε ακυρωθεί η 24/2019 άδεια δόμησης της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων. Με την τελευταία αναθεωρήθηκε η 15/2017 άδεια δόμησης της ίδιας υπηρεσίας, με την οποία είχε επιτραπεί στην εταιρεία «Μ. Κ. Α.Ε.Ε.Α.Π.» η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου με τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλεως των Αθηνών. Ειδικότερα, στην απόφαση του Συμβουλίου παρατίθενται οι βασικές κρίσεις των επτά προηγούμενων Πρακτικών του ίδιου Συμβουλίου, με τα οποία ελέγχθηκε σε κάθε στάδιο η συμμόρφωση της Διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση, ο έλεγχος δε αυτός περιελάμβανε και την ενεργή καθοδήγηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με τον ορισμό των εντεταλμένων δικαστών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Περαιτέρω, το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη ότι (α) η ανάθεση και η εκτέλεση της μελέτης μερικής κατεδάφισης του επίμαχου κτιρίου συνιστά, κατά τα ανωτέρω Πρακτικά του Συμβουλίου, μία από τις δύο βασικές ενέργειες που απομένουν για την πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 2102/2019 απόφαση του Δικαστηρίου, με την έτερη να είναι η ανάθεση και εκτέλεση της κατεδάφισης και ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προχώρησε στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης για την κατάρτιση της μελέτης κατεδάφισης του αυθαίρετου μέρους του επίμαχου κτιρίου με την υπογραφή και την έναρξη εκτέλεσης αυτής, (β) η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα (τέλος 2026 και τέλος 2027) και (γ) έχουν επιβληθεί δύο κυρώσεις για πλημμελή συμμόρφωση, διαπίστωσε ότι: παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί κατά το προηγούμενο διάστημα στην προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης, η πλήρης συμμόρφωση δεν έχει επέλθει ενώ έχουν παρέλθει περίπου επτά έτη από τη δημοσίευση της 2102/2019 απόφασης της Ολομέλειας και πέντε έτη από την κατάθεση της αίτησης συμμόρφωσης. Κατόπιν τούτων, το Συμβούλιο διαπίστωσε τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου.

Συνεκτιμώντας το διακύβευμα της συγκεκριμένης διαδικασίας συμμόρφωσης που συνίσταται στην προστασία των μνημείων του Ιερού Βράχου, του Μουσείου της Ακρόπολης και του περιβάλλοντος χώρου και το γεγονός ότι οι δύο προηγουμένως επιβληθείσες χρηματικές κυρώσεις δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους αιτούντες, το Συμβούλιο έκρινε, περαιτέρω, ότι πρέπει να καταβληθεί στους αιτούντες από τη Διοίκηση, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση προς την 2102/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, ποσό ύψους 20.000 ευρώ.

Τέλος, το Συμβούλιο επεσήμανε ότι σε περίπτωση που η Διοίκηση εξακολουθήσει να μη συμμορφώνεται οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν με νέα αίτηση, η οποία θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου για τη συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις (ν. 5326/2026), στον οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής επαναλαμβανόμενης χρηματικής κύρωσης (άρθρο 24 παρ. 4) ενώ σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου το Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από την επάνοδο των αιτούντων, να διατυπώνει τη γνώμη του ως προς τον ενδεικνυόμενο τρόπο συμμόρφωσης μετά από αίτηση της αρμόδιας για τη συμμόρφωση διοικητικής αρχής».