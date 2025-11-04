Ανεφάρμοστη η απόφαση για κατεδάφιση των τριών ορόφων του Coco-Mat.

Χρηματική αποζημίωση ύψους 5.000 ευρώ οφείλει να καταβάλλει το ελληνικό δημόσιο στους κατοίκους της περιοχής του Μακρυγιάννη που είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ξενοδοχείο Coco-Mat, καθώς μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε συμμόρφωση με την απόφαση που προβλέπει να κατεδαφιστούν τρεις όροφοι που έχουν ανεγερθεί παράνομα.

Αυτό αποφάσισε το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, σχεδόν 11 μήνες μετά το τελεσίγραφο που είχε δώσει στη διοίκηση προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην κατεδάφιση εντός προθεσμίας 6 μηνών.

Τώρα, με τη νέα παρέμβαση του και το πρακτικό της Ολομέλειας του ΣτΕ υπό τον πρόεδρό της Μιχάλη Πικραμένο, αναγνωρίστηκε ότι συντρέχει νόμιμος λόγος προσδιορισμού συνολικού χρηματικού ποσού 5.000 ευρώ που πρέπει να καταβληθεί ως κύρωση στους κατοίκους της περιοχής του Μακρυγιάννη οι οποίοι έχουν καταθέσει τη σχετική αίτηση, ζητώντας την εφαρμογή απόφασης της Ολομέλειας περί αυθαιρέτων κατασκευών, του 2019.

Τι αναφέρει το ΣτΕ

Όπως προκύπτει από το πρακτικό 3/2025 του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ, όλα αυτά τα χρόνια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε συνεργασία με το ΤΕΕ ξεκίνησε τη σύνταξη μελέτης κατεδάφισης των αυθαιρέτων ορόφων του ξενοδοχείου.

Μάλιστα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για την προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης κατεδάφισης και ορίστηκε πολιτικός μηχανικός ως εμπειρογνώμονας για την κατεδάφιση.

Όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής παρέλειψε και δεν περιέλαβε στον προϋπολογισμό του 2025 την πίστωση του ποσού των 349.99,92 ευρώ για τη διενέργεια του διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με άλλο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς το ΣτΕ φαίνεται πως υπήρξε συνάντηση του γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, προκειμένου να βρεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και «συμφωνήθηκε η κάλυψη του απαιτούμενου ποσού από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού».

Ο «προβληματισμός» του ΣτΕ για την αδυναμία συμμόρφωσης της διοίκησης με την απόφαση κατεδάφισης.

Στο πρακτικό του, το ΣτΕ «εκφράζει προβληματισμό για την αδυναμία της διοίκησης να ανταποκριθεί:

α) στους χρόνους που η ίδια υπολογίζει, ότι απαιτούνται για την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης και

β) στα χρονοδιαγράμματα που τίθενται με τα πρακτικά του Συμβουλίου συμμόρφωσης.

Η υπόθεση είχε φτάσει στην Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣτΕ μετά από αίτημα 4 κατοίκων της περιοχής Μακρυγιάννη - Κουκακίου.