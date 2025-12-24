Πρόστιμο ύψους έως και 1.000 ευρώ.

Πρόστιμο ύψους έως και 1.000 ευρώ θα επιβάλει η πολιτεία σε όποιον δεν απαντήσει ή απαντήσει ψευδώς στο ερωτηματολόγιο που αφορά τη στρατιωτική θητεία ή δεν εμφανιστεί για τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.

Από την 1.1.2026 θα ισχύει η νέα νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι όλοι οι 18χρονοι άνδρες και όσες 18χρονες γυναίκες επιθυμούν απαντούν σε 14 ερωτήσεις της Bundeswehr και κατόπιν περνούν ιατρικές εξετάσεις.

Όσοι κριθούν κατάλληλοι συμπεριλαμβάνονται μετά σε καταλόγους στρατεύσιμων, από τους οποίους οι ένοπλες δυνάμεις θα αντλούν προσωπικό σε περίπτωση που οι ανάγκες του στρατού δεν καλύπτονται με τους εθελοντές.

Σύμφωνα με την BILD, όποιος προσπαθήσει να αποφύγει τις προβλεπόμενες διαδικασίες απειλείται με πρόστιμο ύψους έως και 1.000 ευρώ. Το ακριβές ποσό θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης. Επιπλέον, αν κάποιος δεν εμφανιστεί για τις ιατρικές εξετάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, μπορεί να ζητηθεί η προσαγωγή του από την αστυνομία. Τα πρώτα ερωτηματολόγια αναμένεται να αποσταλούν ήδη από τα μέσα Ιανουαρίου και το υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι θα αποστέλλει περίπου 54.000 τον μήνα.