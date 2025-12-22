Εντυπωσιακά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από την έναρξη της λειτουργίας του πιλοτικού συστήματος καμερών στην Αττική.

Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα η πιλοτική εγκατάσταση καμερών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, με τις πρώτες να καταγράφουν εκατοντάδες παραβάσεις.

Όπως έγινε σήμερα γνωστό, η κάμερα που έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Συγγρού κατέγραψε από την Τρίτη έως μέχρι την Παρασκευή περισσότερες από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού τηλεφώνου και ζώνης και 800 παραβάσεις ορίου ταχύτητας σε τομέα με ανώτατο όριο τα 90km/h.

Άλλες σοβαρές παραβάσεις περιλαμβάνουν 480 παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη στη Λ. Μεσογείων-Χαλανδρίου και 285 παραβάσεις στη Λ. Βουλιαγμένης-Τήνου.

Πρόκειται για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που εγκαθίστανται στους δρόμους της Αττικής και συγκεκριμένα:

στον Δήμο Αθηναίων -Πανεπιστημίου

στον Δήμο Αγίας Παρασκευής - Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου

στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου - Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ

στον Δήμο Καλλιθέας - Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης - Λ. Ποσειδώνος και Ερμού

στον Δήμο Αλίμου - Λ. Ποσειδώνος και Λ. Αλίµου

στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης - Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου

στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού - Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με όσα διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τα πρώτα «ραβασάκια» από τις «έξυπνες κάμερες» θα σταλούν τα μέσα Ιανουαρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις», ανέφερε, ενώ η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν.

«Όταν παραβιάζεις τον ΚΟΚ την πληρώνουν και οι άλλοι», ανέφερε ακόμη ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Έχουν χαθεί νέοι άνθρωποι στους ελληνικούς δρόμους και ο απολογισμός των δύο νεκρών την ημέρα πρέπει να μηδενιστεί».

Όπως εξήγησε, μάλιστα, οι κάμερες της Περιφέρειας καταγράφουν την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη από την πλευρά των πίσω πινακίδων, άρα δεν φαίνεται ο οδηγός. «Στη Συγγρού με τις νέες κάμερες διακρίνεται ο οδηγός και μάλιστα να πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα την ώρα και τα δύο του χέρια στο κινητό».

«Ελπίζω μέσα Γενάρη να έχουμε υπογράψει πλέον με τις εταιρείες που παίρνουν τον διαγωνισμό για να ξεκινήσει να λειτουργεί το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα που ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως τότε οι κάμερες θα διασυνδεθούν με το υπάρχον σύστημα της Τροχαίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4lmzve6wrl?integrationId=40599y14juihe6ly}