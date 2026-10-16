Από πλευράς Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε απολύτως νόμιμο το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στον ΣΚΑΙ για τα σχόλια που διατύπωσε πριν από έξι χρόνια παίκτης του γνωστού ριάλιτι «Big Brother»,

Νόμιμο και πλήρως αιτιολογημένο το πρόστιμο του ΕΣΡ που επιβλήθηκε στον ΣΚΑΙ για τη μετάδοση, μέσω του διαδικτύου, σχολίων παίκτη ριάλιτι που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξία και παρακινούν στην παράνομη πράξη του βιασμού. Η προβολή χαμηλής ποιότητας προγράμματος το οποίο μάλιστα καλλιεργεί τα φαινόμενα έμφυλης βίας και δη την παράνομη πράξη του βιασμού, αποτελεί ευθύνη του τηλεοπτικού σταθμού, ακόμη κι αν αυτό μεταδίδεται μόνο διαδικτυακά.

Υποχρέωση του τηλεοπτικού σταθμού είναι η διασφάλιση της ποιότητας του προγράμματος

Με το σκεπτικό αυτό, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε απολύτως νόμιμο το πρόστιμο που έχει επιβάλλει το ΕΣΡ στον ΣΚΑΙ για τα σχόλια που διατύπωσε πριν από έξι χρόνια παίκτης του γνωστού ριάλιτι «Big Brother», τα οποία μεταδόθηκαν στον διαδικτυακό ιστότοπο του τηλεοπτικού καναλιού. Αν και το συγκεκριμένο επεισόδιο του ριάλιτι τελικά δεν προβλήθηκε στην τηλεόραση και ο παίκτης απομακρύνθηκε, με απόφαση της παραγωγής, λόγω των έντονων αντιδράσεων ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα, τα επίμαχα σχόλια μεταδόθηκαν μόνο, μέσα από τη διαδικτυακό ιστότοπο του ΣΚΑΙ.

Για το λόγο αυτό, οι σύμβουλοι Επικρατείας, καταλογίζουν στους υπευθύνους του καναλιού ότι δεν έλαβαν όλα τα μέτρα που όφειλαν να πάρουν για την αποτροπή της προβολής τέτοιου περιεχομένου που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αναπαράγει τις έμφυλες διακρίσεις.

Το σκεπτικό της απόφασης

Συγκεκριμένα, στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ αναφέρεται: «Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών φορέων για τη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου καταλαμβάνουν και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων τους. Αντίστοιχα, οι ειδικότερες απαγορεύσεις μετάδοσης προγραμμάτων που εμπεριέχουν έμφυλες διακρίσεις και στερεότυπα ή υποβαθμίζουν το γυναικείο φύλο ισχύουν ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης. Περαιτέρω, η απαγόρευση πρόκλησης μίσους βάσει φύλου δεσμεύει όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς δυνατότητα εξαιρέσεων ανάλογα με το μέσο παροχής των υπηρεσιών τους.

Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ και όταν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω διαδικτυακού ιστοτόπου τηλεοπτικού φορέα.

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Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το Δικαστήριο έκρινε αιτιολογημένη την κρίση του ΕΣΡ ότι ο τηλεοπτικός φορέας όφειλε να έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της προβολής τέτοιου περιεχομένου, ιδίως ενόψει των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Η απόδοση της μετάδοσης των σχολίων σε σφάλματα εργαζομένων του δεν αίρει ούτε περιορίζει την ευθύνη του».