Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει ήδη καταδικαστεί επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη της Σουηδίας να καταβάλει πρόστιμα για ενέργειες πολιτικής ανυπακοής στο περιθώριο κινητοποιήσεων για το κλίμα.

Δικαστήριο της Κοπεγχάγης καταδίκασε χθες Δευτέρα έξι πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης, ανάμεσά τους τη σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, να καταβάλουν πρόστιμα για παράνομη είσοδο στο πανεπιστήμιο της πρωτεύουσας της Δανίας.

Οι κατηγορούμενοι «καταδικάστηκαν για παράνομη είσοδο» στην καταβολή χρηματικών προστίμων μεταξύ 1.200 και 7.250 κορόνων (159 ως 958 ευρώ), ανέφερε στην απόφασή του το δικαστήριο.

Στην Γκρέτα Τούνμπεργκ, 23 ετών, επιβλήθηκε πρόστιμο 1.800 κορόνων (240 ευρώ) για παράνομη είσοδο, καθώς και διαδήλωση στην έδρα της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk το 2025 - για την οποία οι υπόλοιποι δεν τιμωρήθηκαν. Η νεαρή ακτιβίστρια πρόβαλε τότε την αξίωση ο κολοσσός των θαλάσσιων μεταφορών να σταματήσει τις παραδόσεις στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ, καταγγέλλοντας επίσης την περιβαλλοντική επίπτωση της δραστηριότητάς του.

Για την παράνομη είσοδο στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης τον Σεπτέμβριο του 2024, οι κατηγορούμενοι ζητούσαν απαλλαγή.

«Αν και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους πελάτες μου είναι μάλλον περιορισμένα, προφανώς δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα που ήλπιζα», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορός της, ο Τσίε Τρίερ, που εκπροσώπησε επίσης δυο από τους συγκατηγορούμενούς της.

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«Συζητάω με τους εντολείς μου την πιθανότητα να ασκηθεί έφεση και, προσωπικά, νομίζω πως υπάρχουν βάσιμοι λόγοι αμφισβήτησης της απόφασης», πρόσθεσε.

«Η αστυνομία απείλησε να εξαπολύσει σκυλιά»

Οι έξι ακτιβιστές που συμμετείχαν, φορώντας μάσκες, έκλεισαν την πόρτα αίθουσας όπου είχαν απομονωθεί στο πανεπιστήμιο. Η αστυνομία απείλησε να εξαπολύσει σκυλιά εάν δεν την άνοιγαν, κατέθεσε η νεαρή σουηδή κατά τη διάρκεια της δίκης.

Για τον συνήγορο, η παραβίαση αυτή είχε σκοπό να προσελκυστεί η προσοχή σε εκστρατεία εναντίον της συνεργασίας του πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και ισραηλινών πανεπιστημίων που αποφάσισε το πρυτανείο.

«Πρόκειται για θεμιτή συζήτηση και μερικές φορές χρειάζονται δημόσιες παρεμβάσεις για να προσελκυστεί η προσοχή σε ζητήματα δημόσιου συμφέροντος», εξήγησε.

«Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν πως βρίσκονταν επιτόπου, αλλά επιχειρηματολογώ πως το διάβημά τους προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασής τους (υπό το φως απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο) για να χυθεί φως σε σημαντικό ζήτημα», πρόσθεσε ο συνήγορος.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έχει ήδη καταδικαστεί επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη της Σουηδίας να καταβάλει πρόστιμα για ενέργειες πολιτικής ανυπακοής στο περιθώριο κινητοποιήσεων για το κλίμα.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ