Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβαν τα σχολεία είχαν την ίδια διατύπωση: «Ο θάνατος σάς περιμένει»

Περίπου 450 σχολεία στη Γερμανία έγιναν στόχος απειλητικών μηνυμάτων για τοποθέτηση βόμβας, τα οποία εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το πρωί της Δευτέρας με θέμα «Ο θάνατος σάς περιμένει», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, που επικαλείται την αστυνομία της πόλης Φράιμπουργκ, στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του αποστολέα.

Τα μηνύματα είχαν κοινό περιεχόμενο - Δεν θεωρούνται αξιόπιστες οι απειλές

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβαν τα σχολεία είχαν την ίδια διατύπωση. Η αστυνομία της Θουριγγίας διερευνά τις υποθέσεις ως διατάραξη της δημόσιας ειρήνης μέσω απειλών τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Προς το παρόν, οι ερευνητές δεν θεωρούν ότι οι απειλές είναι αξιόπιστες.

Οι αστυνομικές αρχές της Θουριγγίας συνέστησαν στα σχολεία να μην προχωρήσουν σε εκκενώσεις. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μαθητές αποχώρησαν προληπτικά από τα σχολεία τους το πρωί της Δευτέρας, ενώ αστυνομικοί μετέβησαν στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

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Ακυρώθηκαν μαθήματα σε ορισμένα σχολεία

Απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βόμβας σε σχολεία εστάλησαν επίσης στα κρατίδια της Κάτω Σαξονίας και του Σλέσβιχ-Χολστάιν, όπως επιβεβαίωσαν τα αντίστοιχα υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας.

Αρχικά, οι αρμόδιες αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τον αριθμό των σχολείων που επηρεάστηκαν. Στο Σλέσβιχ-Χολστάιν, πάντως, τα μαθήματα σε ορισμένα σχολεία ακυρώθηκαν προληπτικά, ενώ σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκπαιδευτικοί και μαθητές απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα κτίρια.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο χιλιάδες σχολεία στην Ιταλία είχαν επίσης δεχτεί απειλές, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να πραγματοποιηθούν εκκενώσεις.

Με πληροφορίες από Bild