Η σειρά «Minimum Wage» ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στο streaming, με σύντομες ιστορίες, γρήγορο ρυθμό και χωρίς περιττές σκηνές.

Σε μια εποχή όπου η διάρκεια της προσοχής του κοινού περιορίζεται όλο και περισσότερο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από σύντομα βίντεο, το Netflix στράφηκε σε μια διαφορετική τηλεοπτική φόρμουλα: επεισόδια διάρκειας μόλις 15 λεπτών.

Το εγχείρημα φαίνεται να αποδίδει, καθώς η κωμική σειρά «Minimum Wage» κατάφερε να εισέλθει στο παγκόσμιο Top 10 της πλατφόρμας, συγκεντρώνοντας 2,4 εκατομμύρια προβολές, παρότι η συνολική διάρκεια των πρώτων επεισοδίων δεν ξεπερνά τις τέσσερις ώρες.

Η παραγωγή των Τζέρεμι Γκάρελικ και Γουίλ Φελπς, της εταιρείας American High, περιλαμβάνει 14 επεισόδια διάρκειας από 12 έως 20 λεπτά. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια πιτσαρία, όπου μια ομάδα εφήβων προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της καθημερινής εργασίας.

Η σύντομη διάρκεια αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της σειράς. «Το μέλλον βρίσκεται σε αυτά τα επεισόδια, των περίπου 15 λεπτών, διάρκειας όσο ένα επεισόδιο του SpongeBob. Είναι γρήγορα και δεν έχουν τίποτα περιττό», δήλωσε ο Φελπς στο Deadline.

Από το youTube στο streaming

Το «Minimum Wage» ξεκίνησε ως σειρά από σκετς στο YouTube, τα οποία γυρίζονταν με περιορισμένα μέσα, ενώ το Netflix ζήτησε εξαρχής επεισόδια διάρκειας από 12,5 λεπτών έως 20 λεπτών.

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Οι δημιουργοί συνδυάζουν την κλασική τηλεοπτική αφήγηση με τον γρήγορο ρυθμό των βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εξηγούν, στόχος είναι να συμπυκνώνονται ιστορίες που κανονικά θα απαιτούσαν μισή ώρα, αφαιρώντας κάθε περιττό στοιχείο.

Η τάση δεν περιορίζεται στο «Minimum Wage». Η σειρά «Tires» του Σέιν Γκίλις στο Netflix έχει επεισόδια διάρκειας περίπου 20-23 λεπτών, ενώ το spin-off του «The Big Bang Theory», «Stuart Fails To Save The Universe», ειναι μεταξύ 18 και 20 λεπτών.

Η επιτυχία του «Minimum Wage» έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο για τη συνέχεια. Η American High γύρισε ακόμη 14 επεισόδια, τα οποία αναμένεται να προβληθούν την άνοιξη του 2027, ενώ οι δημιουργοί διαθέτουν περίπου 50 επιπλέον προσχέδια σεναρίων.

Παράλληλα, σχεδιάζουν νέες παραγωγές αξιοποιώντας τα κανάλια τους στο YouTube, τα οποία συγκεντρώνουν εκατομμύρια συνδρομητές. Η στρατηγική είναι να δοκιμάζουν πρώτα τις ιδέες στο διαδίκτυο, να δημιουργούν κοινό και στη συνέχεια να τις μεταφέρουν στην τηλεόραση.

«Πιστεύω ότι αυτό είναι το μέλλον της τηλεόρασης», εκτιμά ο Φελπς. Και το Netflix φαίνεται διατεθειμένο να εξερευνήσει αυτή τη νέα κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από deadline.com