Η Πριγκίπισσα Κέιτ καταγράφει τη μάχη της με τον καρκίνο στο νέο ντοκιμαντέρ «Heal».

Τη δική της προσωπική διαδρομή με τον καρκίνο, την ψυχική δύναμη και τη ζωή μετά τη διάγνωση καταγράφει το νέο ντοκιμαντέρ της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κάθριν, με τίτλο «Heal».



Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 29 Νοεμβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά διεθνών προβολών που αναμένεται να καθηλώσουν το κοινό.

Η δοκιμασία στις τρεις υψηλότερες κορυφές της Βρετανίας

Η Πριγκίπισσα Κέιτ, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024 και ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρίσκεται σε ύφεση έπειτα από κύκλο χημειοθεραπειών, επιστρέφει στο προσκήνιο με ένα βαθιά προσωπικό πρότζεκτ. Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ βρίσκεται η συμμετοχή της στην απαιτητική «Εθνική Πρόκληση Τριών Κορυφών» (National Three Peaks Challenge), όπου αναρριχήθηκε στις υψηλότερες βουνοκορφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε μόλις 24 ώρες.



Κατά τη διάρκεια αυτής της σωματικής και ψυχικής δοκιμασίας, η Πριγκίπισσα αναλογίζεται τη δική της εμπειρία με την ασθένεια, συζητώντας παράλληλα με ανθρώπους που βιώνουν τα δικά τους «ταξίδια» υγείας.

Το «Heal» εξερευνά τον βαθύ αντίκτυπο μιας σοβαρής διάγνωσης, αναδεικνύοντας τους ανθρώπους, τους τόπους και τις εμπειρίες που μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στη διαδικασία της ίασης.

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Ολιστική φροντίδα και φιλανθρωπικός σκοπός

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας στοχεύει να αναδείξει τη σημασία της ολιστικής φροντίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς, προωθώντας πρακτικές που ενισχύουν την ποιότητα ζωής τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και μετά από αυτήν.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των εσόδων από τη διανομή του ντοκιμαντέρ διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα The Royal Marsden Cancer Charity, στηρίζοντας έμπρακτα όσους ζουν με τον καρκίνο.

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Την παραγωγή του «Heal» υπογράφει η Detail Films και τη σκηνοθεσία ο Μπέντζι Τζάκσον.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τον Καναδά.