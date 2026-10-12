Τη γραμμή «Ελισάβετ» πήραν η Κέιτ Μίντλετον και η κόρη της.

Μια έκπληξη περίμενε επιβάτες του μετρό στο Λονδίνο, όταν είδαν ανάμεσά τους την Κέιτ Μίντλετον και την κόρη της, πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας και η 11χρονη κόρη της εντοπίστηκαν σε συρμό της γραμμής «Ελισάβετ», το περασμένο Σάββατο (10/10) και κάποιοι δεν έχασαν την ευκαιρία να καταγράψουν το απρόσμενο στιγμιότυπο με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι δυο τους συνοδεύονταν διακριτικά από ανθρώπους της ασφάλειάς τους και συνομίλησαν με άλλους επιβάτες, προτού κατέβουν στον σταθμό Tottenham Court Road, κοντά στην Oxford Street και το Σόχο.

Η Σάρλοτ φαινόταν εντυπωσιασμένη κοιτάζοντας γύρω της, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο Hello. Εκτιμάται ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που η 11χρονη πριγκίπισσα μπήκε στο μετρό.

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