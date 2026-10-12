Ο Τόμπι Μαγκουάιρ και η πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Μέγιερ, οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους μόλις στις 21 Σεπτεμβρίου, έξι χρόνια αφού είχαν υποβάλλει την αίτηση και 10 χρόνια αφού είχαν χωρίσει.

Η πρώην σύζυγος του ηθοποιού Τόμπι Μαγκουάιρ παντρεύτηκε τον δισεκατομμυριούχο Τζόφρι Ογκουνλέσι και ο διάσημος ηθοποιός ήταν εκεί για να τελέσει τον γάμο της.

Και αυτό μόλις λίγες μέρες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους.

Ο Μαγκουάιρ και η πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Μέγιερ, οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους μόλις στις 21 Σεπτεμβρίου, έξι χρόνια αφού είχαν υποβάλλει την αίτηση και 10 χρόνια αφού είχαν χωρίσει.

Πέρυσι η Μέγιερ και ο Ογκουνλέσι απέκτησαν το πρώτο τους παιδί ενώ η Μέγιερ έχει ακόμα δύο, από τον γάμο της με τον κινηματογραφικό Spiderman, τη 19χρονη Ρούμπι Σουίτχαρτ και τον 17χρονο Ότις Τομπάιας.

{https://www.instagram.com/p/DeX4mbylXXx/?hl=el}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Μέγιερ ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Τόμπι Μαγκουάιρ από το 2007 ως το 2016 ενώ στον γάμο της το Σάββατο παραβρέθηκαν και τα τρία παιδιά της.

«Ταξιδεύουμε όλοι μαζί,Περνούμε όλες τις γιορτές μαζί, όλα τα γενέθλια. Ο Τόμπι είναι φανταστικός πατέρας. Είναι ένας υπέροχος πρώην σύζυγος και έτσι όλα λειτουργούν» είχε πει στο παρελθόν η Μέγιερ.

{https://www.instagram.com/p/DeYK4ewEZtg/?hl=el}

Στο γάμο της βρέθηκαν επίσης και πρωτοκλασάτα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Λεονάρντο ντι Κάπριο με τη σύντροφό Βιτόρια Σερέτι, ο Τζεφ Μπέζος με τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεθ Μπέζος, η Κόρτνεϊ Κοξ και πολλοί άλλοι.

{https://www.instagram.com/p/DeZNA-IsBCS/?hl=el}

{https://www.instagram.com/p/DeY6DRFjCIA/?hl=el}