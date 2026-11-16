Νέα σελίδα στη ζωή του «έγραψε» ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας.

Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Ιωάννα Κωστούλα. Την είδηση του γάμου έκανε γνωστή ο ίδιος, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την τελετή και τη δεξίωση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, ενώ ακολούθησε γαμήλια δεξίωση. Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία και την τοποθεσία του γάμου.

Ο γάμος έρχεται τρία χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη, το καλοκαίρι του 2013, ενώ το 2023 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής ζωής.

Η νέα σύζυγός του, Ιωάννα Κωστούλα, κρατά χαμηλό προφίλ και αποφεύγει τη δημοσιότητα.

Η πορεία του Παναγιώτη Αρκουμανέα

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας έχει διαγράψει πολυετή επαγγελματική πορεία σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων και την επικοινωνία.

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Τον Οκτώβριο του 2019 ανέλαβε την προεδρία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), θέση από την οποία διαχειρίστηκε την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα, εκπροσώπησε τη χώρα στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

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