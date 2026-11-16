«Εγώ ήμουν ένα σφουγγαράκι που ρουφούσα ιστορία, γνώση, αγάπη, τρυφερότητα, δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις».

Τη ζωή της στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, τη βαθιά αγάπη που τους συνέδεε, αλλά και τη μεγαλύτερη ίσως προσωπική της μεταμέλεια αποκάλυψε η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τάσο Τρύφωνος και στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου αναφέρθηκε στη σχέση τους, περιγράφοντας την αγάπη, τον σεβασμό και την τρυφερότητα που, όπως υποστήριξε, χαρακτήριζαν τον κοινό τους βίο.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία της να μεταφερθεί η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη, προκειμένου να παρουσιαστεί, όπως είπε, η πραγματική διάσταση της σχέσης τους, μακριά από τις διαστρεβλώσεις που θεωρεί ότι έχουν υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια.

Η επιθυμία της να γίνει ταινία ή σειρά η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου

Η ίδια αποκάλυψε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση για τη δημιουργία ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς αφιερωμένης στη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου, ωστόσο θα επιθυμούσε ιδιαίτερα να υλοποιηθεί ένα τέτοιο εγχείρημα.

«Δεν μου έχει γίνει πρόταση να γίνει η ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου ταινία ή σειρά. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό να προβληθεί στην αληθινή της διάσταση. Γιατί προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν ιστορίες, ενώ υπήρξε ένας έρωτας βαθύς, μια αγάπη και ένας σεβασμός και εκείνος προς εμένα, αλλά και εγώ προς εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μιλώντας για όσα έζησε δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό, περιέγραψε τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο που απορροφούσε συνεχώς γνώσεις και εμπειρίες από εκείνον.

«Εγώ ήμουν ένα σφουγγαράκι που ρουφούσα ιστορία, γνώση, αγάπη, τρυφερότητα, δηλαδή αυτά δεν τα βρίσκεις σήμερα. Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις», είπε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψή της, ο Ανδρέας Παπανδρέου την ερωτεύτηκε, υπογραμμίζοντας ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ανιδιοτέλειά της.

Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος είχε αναφερθεί σε αυτή την πλευρά του χαρακτήρα της και σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Λάλα, λέγοντας ότι ήταν το μοναδικό πρόσωπο που είχε γνωρίσει και δεν του είχε ζητήσει ποτέ τίποτα, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να το κάνει.

«Ο χαρακτήρας μου και η αγάπη και το ενδιαφέρον που δεν έφευγα λεπτό από κοντά του… Ήταν ένας άνδρας χορτασμένος και από σχέσεις και από γάμους. Υπάρχουν εκατομμύρια γυναίκες όμορφες, ψηλές. Δεν τον ενδιέφερε αυτό. Ένιωσε τέτοια στοργή και αγάπη που του έδινε άλλα φτερά», ανέφερε.

«Σήμερα θα ήθελα να έχω ένα παιδί μαζί του»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπική τους ζωή, περιγράφοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου ως έναν τρυφερό σύζυγο, ο οποίος, όπως είπε, δεν της μίλησε ποτέ άσχημα ούτε της έκανε παρατηρήσεις.

Ωστόσο, όταν κλήθηκε να κάνει έναν απολογισμό της κοινής τους πορείας, παραδέχθηκε ότι σήμερα θα ήθελε να είχαν αποκτήσει ένα παιδί μαζί, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους εκείνη την περίοδο δεν το είχε σκεφτεί.

«Σαν σύζυγος ήταν γλυκύτατος, δεν μου είπε ποτέ άσχημη ή κακή κουβέντα. Δεν μου έκανε ποτέ παρατήρηση. Όταν κάνω απολογισμό, ναι, σήμερα θα ήθελα να έχω ένα παιδί μαζί του, αλλά εκείνη την εποχή δεν το σκεφτόμουν καν. Δεν ήθελα να επιμερίσω την αγάπη μου», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο είχε αναλάβει αυξημένες ευθύνες, καθώς είχε αναλάβει τη διεύθυνση του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, προσπαθώντας να τον απαλλάξει από πρόσθετες υποχρεώσεις και πιέσεις.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι εργαζόταν χωρίς να λαμβάνει αμοιβή, καθώς τα χρήματα που δικαιούνταν κατευθύνονταν στα Παιδικά Χωριά SOS.

«Εγώ πήρα αυτή τη θέση χωρίς να πληρώνομαι. Τα λεφτά μου πηγαίνανε στα Παιδικά Χωριά SOS. Δεν πληρώθηκα ποτέ. Ούτε και με ένοιαζε αυτό», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή της δεν είχε να κάνει με προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά με την επιθυμία της να βρίσκεται κοντά στον σύζυγό της και να φροντίζει για την υγεία του.

Κλείνοντας, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου παραδέχθηκε ότι, αν γνώριζε πως ο Ανδρέας Παπανδρέου θα έφευγε από τη ζωή τόσο σύντομα, ενδεχομένως να είχε πάρει διαφορετικές αποφάσεις για την προσωπική τους ζωή.

«Αυτά θα καθιστούσαν την επιμέλεια του παιδιού πολύ δύσκολη εκείνο τον περίοδο. Αν ήξερα ότι θα φύγει τόσο γρήγορα, θα το είχα κάνει τότε», κατέληξε.