Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος κάνουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στο Τσουγκρί.

Η Μυρτώ τηλεφωνεί στη Μαρκέλλα και μαθαίνει λεπτομέρειες για την παράλληλη σχέση του Μιχάλη μαζί της και κάνει μία κίνηση, που απειλεί να τινάξει τη σχέση της Μαρκέλλας και του Μανούσου στον αέρα. Ο Μανούσος οργίζεται όταν μαθαίνει για τον τρόπο που φέρθηκε ο Μιχάλης στη Μαρκέλλα.

Η Ελπίδα βρίσκει ένα σπίτι, που της αρέσει για να μείνουν με τον Νικήτα, ο οποίος δεν νιώθει το ίδιο ενθουσιασμένος.

Ο Παυλής σοκάρεται όταν συνειδητοποιεί ότι ο Σήφης έχει σχέση με τη Μαρία, τον πρώην μεγάλο έρωτα του φίλου του, Λευτέρη.

Ενώ ο Σήφης και η Μαρία δέχονται απειλητικά μηνύματα, μία παλιά μαθήτρια του Σήφη που εμφανίζεται από το πουθενά, τον πολιορκεί.

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Η Μαρία ανακοινώνει στον Σήφη ότι θέλει να πάρει διαζύγιο από τον Μαλεφάκη.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο - Επεισόδιο 33 (Δευτέρα 16 Νοεμβρίου)

Ο Μανούσος κι η Μαρκέλλα συμπαραστέκονται στην Ιβάνα, ενώ ο Σήφης και η Μαρία προσπαθούν να καταλάβουν, ποιος κρύβεται πίσω από τα απειλητικά μηνύματα που παίρνουν.

Κάποιο κρυφό σχέδιο ετοιμάζει ο Μιχάλης, για να γλιτώσει από τον Αντώνη, ενώ τηλεφωνεί ξανά στην Μαρκέλλα, που παγώνει όταν βλέπει την κλήση του.

Λίγο αργότερα, η Ρίτα μαθαίνει για τον αρραβώνα, καταφέρνει να επικοινωνήσει με την Μυρτώ και να την προειδοποιήσει για τον Μιχάλη.

Πανικόβλητη η Κέλλυ, διαβάζει το μήνυμα του Γιαννιού, που της ζητάει την διεύθυνσή της στη Ρόδο.

Παράλληλα ο Μάνθος, χαρούμενος που είδε τον Σήφη με κοπέλα, το λέει στον Παυλή, που του κόβεται η ανάσα, όταν ακούει πως αυτή η κοπέλα είναι η Μαρία.

Την ίδια στιγμή κάνει την εμφάνισή της, μπροστά στον Σήφη και τον Μανούσο, μια κοπέλα από το παρελθόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=nXMpZlq_m9I}