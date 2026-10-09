Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς από την Δευτέρα 12 έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», οι δυνατές επιθυμίες συγκρούονται με τον φόβο και την καχυποψία, ενώ πρόσωπα που προσπαθούν να κρατήσουν τον έλεγχο, βλέπουν τα σχέδιά τους να ανατρέπονται. Κάθε νέα αποκάλυψη γεννά περισσότερα ερωτήματα και κάθε απόφαση έχει το δικό της τίμημα. Καθώς τα συναισθήματα περιπλέκονται και τα μυστικά απειλούν να αποκαλυφθούν, τίποτα δεν μοιάζει πλέον δεδομένο.

Ποιοι λένε την αλήθεια και ποιοι παίζουν διπλό παιχνίδι; Από τη Δευτέρα 12 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο MEGA.

Θα τολμήσει η Μαρκέλλα να ακολουθήσει την καρδιά της ή θα την κρατήσει πίσω ο φόβος;

Ένα παθιασμένο φιλί θα τη φέρει κοντά με τον Μανούσο, όμως τα μπερδεμένα συναισθήματά της και ένα μήνυμα από τον Μιχάλη απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Ο Σήφης παίρνει μία σημαντική απόφαση και προσπαθεί να προχωρήσει, όμως η καρδιά του εξακολουθεί να χτυπά για εκείνη που δεν πρέπει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Νικήτας πιέζει για γάμο την Ελπίδα, ενώ η Σοφία συνεχίζει να δρα παρασκηνιακά.

Ένα σοβαρό ατύχημα στέλνει τη Μυρτώ στο νοσοκομείο και γεννά υποψίες.

Η Ρίτα ξεπερνά κάθε όριο, με τη βίαιη απομάκρυνσή της να είναι επιβεβλημένη.

«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Επεισόδιο 13 (Δευτέρα 12 Οκτωβρίου)

Τι κρύβει τελικά η Μαρκέλλα και γιατί ο Μανούσος δεν μπορεί να την εμπιστευτεί όσο κι αν τη θέλει;

Ένα παθιασμένο φιλί τους φέρνει πιο κοντά από ποτέ, όμως ένα τηλεφώνημα, τα λουλούδια ενός άλλου άντρα και ένας εκρηκτικός καβγάς, τους απομακρύνουν ξανά.

Τα βλέμματα, οι σιωπές και οι αντιδράσεις της Μαρκέλλας μπερδεύουν τον Μανούσο, που αρχίζει να αμφιβάλλει για όλα.

Την ίδια ώρα, η Ρίτα μπλέκει επικίνδυνα τον Μιχάλη, ο Παυλής πιέζεται να αποκαλύψει ένα παλιό μυστικό κι ο Φίλιππος μένει άφωνος μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Και ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν, ο Σήφης παίρνει μια απόφαση που θα περιπλέξει τα πάντα.

Επεισόδιο 14 (Τρίτη 13 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα προσπαθεί να ξεμπερδέψει με τον Μιχάλη, όμως εκείνος τη γυρίζει ξανά στο ίδιο αδιέξοδο. Ο Μανούσος, από την άλλη, τη σκέφτεται ασταμάτητα, ενώ ένα απρόσμενο πρόσωπο εμφανίζεται στο γραφείο του.

Η Δέσπω αναγκάζει τον Παυλή να ανοίξει μια πληγή σαράντα χρόνων, ο Φίλιππος καταλαβαίνει πως κάποιος τον έχει βάλει στο μάτι και η Ρίτα στήνει στη Μυρτώ μια παγίδα, που μπορεί να αποβεί μοιραία.

Κι ενώ όλα μοιάζουν σαν ένα καζάνι που βράζει, μια αλήθεια που κανείς δεν περιμένει να ειπωθεί, απειλεί να αλλάξει τα πάντα.

Επεισόδιο 15 (Πέμπτη 15 Οκτωβρίου)

Η δυνατή έλξη που νιώθει η Μαρκέλλα για τον Μανούσο δοκιμάζεται, καθώς τα συναισθήματα μπερδεύονται και οι αποφάσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

Την ίδια στιγμή, ο Μιχάλης συνεχίζει τα παιχνίδια του, ενώ ένα σοβαρό ατύχημα στέλνει τη Μυρτώ στο νοσοκομείο και γεννά υποψίες.

Ο Νικήτας πιέζει για γάμο την Ελπίδα, κρύβοντας κάτι που μπορεί να τα ανατρέψει όλα, ενώ η Σοφία κινεί τα νήματα παρασκηνιακά. Κι ενώ ο Σήφης προσπαθεί να προχωρήσει, η καρδιά του μένει δεμένη εκεί που δεν πρέπει.

Επεισόδιο 16 (Παρασκευή 16 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος ζουν μια μέρα με απόλυτη ξεγνοιασιά, όμως ένα μήνυμα που έρχεται από τον Μιχάλη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Την ίδια ώρα, η Σοφία καλεί την πρώην κοπέλα του Νικήτα, με σκοπό να επιστρέψει στη ζωή του, ώστε να απομακρύνει την Ελπίδα.

Ο Σήφης ανακαλύπτει κάτι σκοτεινό για τον άντρα της Μαρίας, ενώ η Ρίτα ξεπερνά κάθε όριο και οι αποφάσεις για τη βίαιη απομάκρυνσή της είναι πλέον επιβεβλημένες.

Η σύλληψη του ληστή του Φίλιππου φέρνει ανακούφιση στη Χρυσελιά.

Κι ενώ ο Μανούσος ετοιμάζεται να φύγει από τη δουλειά, η Μαρκέλλα αποφασίζει να πάει να τον βρει – αυτή τη φορά όμως, με εντελώς διαφορετικές προθέσεις.