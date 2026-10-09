Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στο «1% Club».

Το 1% Club επιστρέφει με νέες προκλήσεις λογικής, ανατροπές και ξεχωριστούς παίκτες!

Απόψε, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στο 1% Club την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, στην πρώτη τους κοινή εμφάνιση, για μια βραδιά γεμάτη ευρηματικές ερωτήσεις και απρόσμενες απαντήσεις!

Ανάμεσα στους 100 παίκτες που διεκδικούν μια θέση στο 1% Club, συναντάμε μια μέλλουσα μαμά διδύμων, έναν πρώην κρεοπώλη που έκανε στροφή στην επαγγελματική του ζωή και έναν παίκτη αποφασισμένο να πάρει εκδίκηση για την αδελφή του, φτάνοντας τουλάχιστον μέχρι το 5%! Αν τα καταφέρει, μάλιστα, υπόσχεται ταξίδι με την αδελφή του και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!

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Στην παρέα βρίσκονται ακόμη μια αεροσυνοδός που… μας δείχνει την έξοδο, ένας επίδοξος επιχειρηματίας με όνειρο να δημιουργήσει χώρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, ένας παίκτης με γαλλικές ρίζες που παραδίδει μαθήματα γαλλικών στον Πέτρο Πολυχρονίδη, αλλά και ένας δάσκαλος μουσικής και μαέστρος παιδικών χορωδιών.

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Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο; Και ποιος θα σκεφτεί όπως μόνο το 1% του πληθυσμού;

1% Club, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ήρθε για να ανατρέψει όλα όσα ξέρατε για τα prime time game shows!

Γιατί η απάντηση βρίσκεται πάντα μπροστά στα μάτια σου!