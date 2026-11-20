«Υπάρχει ασφάλεια παντού, που επιτηρεί αποκλειστικά το κολιέ», είπε γελώντας η Λόπεζ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του «JLO Show» με ένα εκθαμβωτικό κολιέ με διαμάντια 186 καρατίων.

Η ίδια εξήγησε πρόσεξε για πρώτη φορά είδε το σύνολο και τα κοσμήματα, που φορούσε στην πρεμιέρα, όταν εμφανίστηκε στην επίδειξη μόδας Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Ιταλίας, τον Ιούλιο.

«Όταν βρέθηκα εκεί, είδα αυτό το κολιέ και αυτό το παλτό και είπα: "Τα λατρεύω!" και εκείνοι μου είπαν: Θα σου τα στείλουμε για την πρεμιέρα σου". Μου χάρισαν το παλτό, ενώ το κολιέ μού το έστειλαν για απόψε». «Δεν στο χάρισαν αυτό;» ρώτησε αστειευόμενος ο δημοσιογράφος. «Όχι είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό» είπε η Τζένιφερ Λόπεζ.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη φύλαξη του κολιέ χρειάστηκε να τη συνοδεύει τετραμελής ομάδα ασφαλείας, στην οποία περιλαμβάνονταν δύο ένοπλοι αστυνομικοί.

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«Υπάρχει ασφάλεια παντού, που επιτηρεί αποκλειστικά το κολιέ», είπε γελώντας η Λόπεζ, η οποία δεν φάνηκε ότι προτίθεται ωστόσο να το αγοράσει. «Πρόκειται για ένα πολύ ακριβό κολιέ», είπε γελώντας. «Είναι υπέροχο. Είναι πανέμορφο. Όποιος καταλήξει να το αποκτήσει θα είναι πολύ τυχερός. Είναι σίγουρα ένα κομμάτι που αποτελεί κειμήλιο».

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